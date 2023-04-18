18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У цей день заборонено лаятися в будинку і кричати
Сьогодні, 18 квітня, православні християни вшановують святого Феодула Солунського (Фессалонікійського) та святкують Світлий вівторок. В Україні відзначається День заснування Товариства Червоного Хреста. У світі – Міжнародний день пам'ятників та історичних місць і Міжнародний день жонглерів.
День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні
18 квітня в Україні відзначається День заснування Товариства Червоного Хреста – найстарішої організації, яка уособлювала милосердя, гуманізм, допомогу і підтримку.
28 жовтня 1992 року президентом України був підписаний Указ про Товариство Червоного Хреста України, згідно з яким Товариство було визнано єдиним Національним Товариством Червоного Хреста, уповноваженим надавати підтримку органам державної влади в їх діяльності в гуманітарній сфері. Історія Товариства Червоного Хреста України налічує вже 100 років.
Основними завданнями, які поклав на себе український Червоний Хрест в той важкий час, стали допомогу біженцям і військовополоненим, турбота про інвалідів і дітей-сиріт, боротьба з голодом та епідеміями, організація лазаретів, госпіталів і пунктів харчування для всіх, хто потребує.
В даний час Товариство Червоного Хреста України є учасником Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця і налічує понад 6,3 мільйона активістів і прихильників. У патронажній службі Товариства трудяться 3200 висококваліфікованих сестер милосердя. Діяльність Товариства охоплює всю територію України, де реалізується понад 40 проєктів і програм. Всі ці програми фінансуються за рахунок публічних пожертв та домовленостей про співпрацю.
Міжнародний день пам'ятників та історичних місць
Девізом Міжнародного дня пам'ятників та історичних місць (International Day for Monuments and Sites), який відзначається в світі щорічно 18 квітня, стали слова: «Збережемо нашу історичну батьківщину».
Цей День, також відомий як День всесвітньої спадщини, встановлений в 1982 році Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам'яток і визначних місць (ICOMOS), створеної при ЮНЕСКО.
Свято відзначається з 1984 року з метою привернути увагу громадськості до питань захисту і збереження всесвітньої культурної спадщини. Також він дає можливість більше дізнатися про різноманіття світової спадщини і про сили, які прикладаються для її захисту і збереження.
Міжнародний день жонглерів
18 квітня кожного року світ відзначає творче й веселе професійне свято – Міжнародний день жонглерів. Це люди, котрі мають неймовірно розвинену спритність рук. Таке вміння вони майстерно використовують задля того, аби ритмічно підкидати й ловити предмети, тобто жонглювати.
Ідея жонглювання з’явилась ще в давні часи, скоріш за все, у Єгипті. Пізніше воїни Стародавнього Китаю використовували жонглювання зброєю як метод страхання суперника. Наприклад, воїн Лан Цзи володів умінням підкидання аж семи мечів одночасно. У добу Середньовіччя жонглювання оформилось у цирковий жанр, тому воно входить до списку найдавніших різновидів циркової діяльності. Зараз жонглювання нерідко є доповненням до клоунади, акробатики, дресування тощо.
Яке сьогодні релігійне свято
Народне свято Феодул Вітрогон відзначається 18 квітня 2021 року (за старим стилем – 5 квітня). У церковному календарі це дата вшанування пам'яті мученика Феодула Солунського. Назва «вітрогон» пов'язана з вітром, який в цей день посилюється і дме постійно.
Феодул жив в III-IV столітті в Солуні за часів соправителей Діоклетіана і Максиміана. Юний читець вів благочестиве праведне життя. Одного разу в півсні йому привиділося, що невідомий в світлому вбранні щось вкладає в його долоню. Феодул відкрив очі і виявив в руці красивий перстень із зображенням Хреста. Він зрозумів, що це знамення його прийдешніх мук. Завдяки силі кільця Феодул вилікував від різних хвороб і схилив до християнської віри багатьох людей.
Коли почалися гоніння на християн, він залишився при церкві. Разом з дияконом Агафоподом продовжив відкрито проповідувати Євангеліє. За наказом місцевого правителя Фаустина молодого читця і старого диякона заарештували і привели до нього на суд. Фаустин спочатку намагався лестощами звернути в язичництво Феодула, потім погрожував смертю. Але молодик був не по роках мудрий. Він сказав, що вибирає вічне життя і не боїться заради цього померти.
Феодула разом з Агафоподом заточили в темницю. Там вони відкрили в'язням Слово Боже. Багато відреклися від ідолопоклонства. Феодул і Агафопод продовжували несамовито молитися. Одного разу уві сні вони побачили, як їх після аварії корабля викинуло на берег в світлому одязі. Мученики прокинулися і зрозуміли, що Бог провіщає їм швидку смерть. Того ж ранку їх привели до правителя. Він оголосив, що засуджує обох до смерті. До мученикам прив'язали камені і скинули в море. Через час тіла святих Феодула і Агафопода без мотузок і в білому одязі християни знайшли на березі і поховали. Сталося це в 303 році.
Традиції та обряди
На Феодула Вітрогона відкривають вікна, і провітрюють приміщення прогрітим весняним повітрям. Раніше цього дня впускати в будинок вітер не рекомендується, тому що він ще холодний – легко підхопити застуду. У міжсезоння протяги дуже небезпечні.
За повір'ям, вітер на Феодула вберігає будинок від нечистої сили і хвороби переполоху (переляку). Для цього потрібно відкрити всі вікна і вимовити спеціальну промову. Раніше вірили, що «переполох» – це жива істота. Він проникає в сплячу людину і «нагороджує» хворобою зіпсованого або біснуватого. До сих пір в деяких областях знахарі лікують 18 квітня цю хворобу.
Що не можна робити сьогодні
- Сьогодні ні в якому разі не можна в будинку лаятися і кричати.
- Не рекомендується робити операції, особливо пов'язані із зовнішністю.
- Заборонено цієї неділі витрачати великі суми на спонтанні покупки.
Народні прикмети
- Якщо в яру снігу залишилося розміром з теличку – прийшла пора починати оранку.
- Настав Феодул – вітер тепліше подув.
- Якщо чутно глухарів, значить, дні будуть сонячними, а якщо немає – йде негода.
- Раніше терміну вікна відчинити – теплу дорогу закрити.
Іменини
У вівторок, 18 квітня, іменини відзначають Олексій, Георгій, Єгор, Марк, Микола, Платон, Семен.
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