20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні сприятлива дата, щоб відправитися по магазинах і прикупити обновки

У четвер, 20 квітня, у світі відзначається День вдячності волонтерам та День китайської мови. Православна церква вшановує пам'ять преподобного Георгія – у народі це свято відоме як Килинин день, або Пробудження русалок. Крім того, сьогодні православні християни відзначають Світлий четвер.

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Який сьогодні день в Україні та світі

День китайської мови відзначається щороку 20 квітня, починаючи з 2010 року. Свято присвячене Цан Цзе – засновнику китайської писемності, придворному історіографу легендарного імператора Хуан-ді («Жовтий імператор»).

фото: Unsplash

Рішення про відзначення 20 квітня Дня китайської мови було прийняте Департаментом громадської інформації ООН напередодні Міжнародного дня рідної мови, який відзначається щорічно 21 лютого з ініціативи ЮНЕСКО.

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Мета проведення днів шести офіційних мов ООН – розширення інформованості щодо історії, культури і розвитку кожної з них. Офіційними мовами ООН є англійська, арабська, іспанська, французька, російська і власне китайська.

Крім того, 20 квітня у світі щороку відзначається День вдячності волонтерам. Цього дня людство висловлює подяку всім, хто знайшов у собі силу, відвагу та доброту здійснювати добрі справи, не вимагаючи нічого натомість.

фото: Департамент молоді та спорту КМДА

Вважається, що волонтерський рух розпочався у 20-х роках минулого століття – у 1920 році біля французького міста Страсбурга волонтери з німецької та французької молоді відновлювали зруйновані під час боїв Першої Світової війни ферми. Згодом цю естафету підхопила Індія і рух поширився світом.

Хоча в Україні волонтерський рух розпочався в 90-х роках XX ст., офіційно він був визнаний постановою Кабміну у 2003 році.

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Яке сьогодні релігійне свято

20 квітня відзначається День пам’яті преподобного Георгія, митрополита Мітіленського. Він був ченцем, який із юних років присвятив своє життя служінню Богу і всім людським чеснотам. Усе життя преподобний Георгій був зразком цнотливості і чистоти, літописці порівнювали його життя з життям ангела. Він мав дар чудотворення, завдяки якому зціляв багато хвороб, зокрема, й ті, що вважалися невиліковними.

фото з відкритих джерел

Також сьогодні відзначається Світлий четвер – четвертий день після Великодня, який ще називають Паскою мертвих. Сьогодні потрібно згадати померлих родичів, відвідати кладовище та прибратися на могилах.

Традиції, звичаї та обряди

Люди вірили, що 20 квітня після сну у водоймах пробуджуються русалки. Згідно з народними повір’ями, якщо з ними дружити, то в роду ніколи не буде утоплеників.

Тому жінки в цей день йшли до озер і річок, щоб віднести і залишити на березі для русалок подаруночки (вишиті рушники, білосніжні сорочки, нарядні сукні).

Сьогодні сприятлива дата, щоб відправитися по магазинах і прикупити обновок. Також день вдалий для походу до косметолога, стоматолога, перукаря.

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Народні прикмети

Якщо йде дощ, вродить калина.

Морозно і сонячно в цей день – буде хороший урожай хлібів.

Якщо на небі багато зірок, то в лісі буде багато ягід і грибів. Яка погода цього дня, така буде і 20 вересня.

У цей день не можна з вікна визирати – біду накличеш.

Що не можна робити

Не можна ходити до річок та озер без захисту.

Сваритися з рідними та визирати з відкритого вікна.

Не варто сьогодні брати гроші в борг.

Не варто в цей день зловживати алкоголем і переїдати.

Не можна погано думати про рідних і бажати комусь зла.

Іменини

20 квітня День ангела відзначають: Килина, Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Петро