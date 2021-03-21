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    21 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Гілочка верби, зрізана в цей день, очистить дім від безлічі неприємностей і печалей - 21 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Гілочка верби, зрізана в цей день, очистить дім від безлічі неприємностей і печалей

    Фото з відкритих джерел

    У цей день забороняється сумувати

    Сьогодні, 21 березня, у світі відзначають День весняного рівнодення, Всесвітній день поезії та Міжнародний день лялькаря.

    Крім того, сьогодні сьомий день Великого посту.

    Всесвітній день поезії

    Поезія об'єднує країни, народи, культури і допомагає людям зрозуміти один одного / Фото з відкритих джерел
    Поезія об'єднує країни, народи, культури і допомагає людям зрозуміти один одного / Фото з відкритих джерел

    У 1999 році на 30-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО було вирішено щорічно відзначати Всесвітній день поезії (World Poetry Day) 21 березня. Перший Всесвітній день поезії пройшов в Парижі, де знаходиться штаб-квартира ЮНЕСКО.

    «Поезія, – йдеться у рішенні ЮНЕСКО, – може стати відповіддю на найгостріші і глибокі духовні питання сучасної людини – але для цього необхідно привернути до неї якомога більше широку суспільну увагу».

    Поезія об'єднує країни, народи, культури і допомагає людям зрозуміти один одного. Протягом століть думки і почуття, зодягнені в поетичну форму, проникають в серця людей, нагадуючи, що ми всі одна велика сім'я і що ми, такі різні, насправді дуже схожі один на одного.

    Міжнародний день лялькаря

    Традицію свята лялькарів всього світу відкрив день 21 березня 2003 року / Фото з відкритих джерел
    Традицію свята лялькарів всього світу відкрив день 21 березня 2003 року / Фото з відкритих джерел

    Ідея відзначати у всьому світі Міжнародний день лялькаря (International Day of Puppetry), або Міжнародний день театру ляльок (World Puppetry Day), прийшла відомому діячеві лялькового театру Джіваді Золфагаріхо з Ірану. У 2000 році на XVIII Конгресі Міжнародного союзу діячів театру ляльок в Магдебурзі він виніс дану пропозицію на обговорення.

    Але незважаючи на те, що дискусія про місце і час проведення цього свята була дуже жвавою, це питання так і не було вирішено. Тільки лише через два роки, на засіданні Міжнародної Ради UNIMA, дата святкування була визначена.

    Традицію свята лялькарів всього світу відкрив день 21 березня 2003 року. Саме з цього часу всіма професіоналами і шанувальниками театру ляльок святкується Міжнародний день лялькаря.

    Весняний сонцеворот

    День весняного рівнодення випадає на період з 19 по 21 березня / Фото з відкритих джерел
    День весняного рівнодення випадає на період з 19 по 21 березня / Фото з відкритих джерел

    Весняний сонцеворот відзначається 21 березня 2021 року (дата за старим стилем – 8 березня). Свято присвячене рівній тривалості дня і ночі. День весняного рівнодення випадає на період з 19 по 21 березня. В цей час тривалість світлого і темного часу доби стає однаковою. У 2021 року весняне рівнодення було 20 березня.

    Після того як навесні день зрівняється з ніччю, в північній півкулі світловий день почне ставати довшим ночі, в той час як в південному навпаки, тривалість світлого часу доби буде скорочуватися.

    У стародавні часи День весняного рівнодення мав особливе значення. Слов'яни вважали, що в цей період відбувається переродження душі.

    Традиції та обряди

    На Весняний сонцеворот випікають з тіста фігурки у вигляді птахів. Вважається, що якщо їх підкидати вгору, а потім ловити, то це приверне в життя щастя, достаток, здоров'я і благополуччя.

    Поширені ворожіння з використанням печива «жайворонка». При його випіканні в тісто додають різні дрібні негострі предмети з обов'язковим поясненням, що вони означають. Потім вибирається печиво, і відкривається завіса найближчого майбутнього. Ворожать 21 березня і на любов.

    У давні часи існувала традиція в цей день розфарбовувати яйця: наносити на них спеціальні знаки, які уособлюють землю, сонце, родючість і нове життя. За допомогою таких яєць предки виготовляли захисні обереги і талісмани. Зараз так роблять на Великдень, причому сенс багато в чому схожий з старослов'янським язичницьким ритуалом.

    За народним повір'ям, у цей день з теплих країн повертаються жайворонки. Цих птахів шанують як райських посланників, які несуть на своїх крилах тепло.

    Вербу, яка до цього терміну вже зазвичай розпускається, приносять в будинок і з особливою пошаною розміщують на видному місці. Найчастіше її ставлять у вазу біля ікон, причому без води. Таке шанування пов'язано з повір'ям, що рослина здатна очистити і захистити в майбутньому житло від сварок, хвороб, сімейних розладів і інших неприємностей.

    Що не можна робити сьогодні

    • У цей день не можна думати про погане і концентруватися на негативі.
    • Не можна з'ясовувати стосунки, починати конфлікти – це може зруйнувати відносини.
    • У цей день забороняється сумувати – інакше весь рік буде в тузі.

    Народні прикмети

    • День оповитий туманом, значить, будуть заморозки.
    • Яка погода стоїть весь день, такими будуть і три літніх місяці.
    • Якщо з південного боку багато пташиних гнізд, значить, літо буде холодним.
    • Жайворонки повернулися додому – весна буде теплою.
    • Якщо відшмагати вербою хворого, то він одужає, а здоровий хворіти не буде.
    • Гілочка верби, зрізана в цей день, очистить дім від безлічі неприємностей і печалей.
    • Садити вербу на своєму подвір'ї – смерть накликати.

    Іменини

    У неділю, 21 березня, іменини відзначають Афанасій, Дементій, Лазар, Ян, Володимир.

    Теги: свята ЮНЕСКО весна традиції
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