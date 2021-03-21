21 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Гілочка верби, зрізана в цей день, очистить дім від безлічі неприємностей і печалей

У цей день забороняється сумувати

Сьогодні, 21 березня, у світі відзначають День весняного рівнодення, Всесвітній день поезії та Міжнародний день лялькаря.

Крім того, сьогодні сьомий день Великого посту.

Всесвітній день поезії

Поезія об'єднує країни, народи, культури і допомагає людям зрозуміти один одного / Фото з відкритих джерел

У 1999 році на 30-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО було вирішено щорічно відзначати Всесвітній день поезії (World Poetry Day) 21 березня. Перший Всесвітній день поезії пройшов в Парижі, де знаходиться штаб-квартира ЮНЕСКО.

«Поезія, – йдеться у рішенні ЮНЕСКО, – може стати відповіддю на найгостріші і глибокі духовні питання сучасної людини – але для цього необхідно привернути до неї якомога більше широку суспільну увагу».

Поезія об'єднує країни, народи, культури і допомагає людям зрозуміти один одного. Протягом століть думки і почуття, зодягнені в поетичну форму, проникають в серця людей, нагадуючи, що ми всі одна велика сім'я і що ми, такі різні, насправді дуже схожі один на одного.

Міжнародний день лялькаря

Традицію свята лялькарів всього світу відкрив день 21 березня 2003 року / Фото з відкритих джерел

Ідея відзначати у всьому світі Міжнародний день лялькаря (International Day of Puppetry), або Міжнародний день театру ляльок (World Puppetry Day), прийшла відомому діячеві лялькового театру Джіваді Золфагаріхо з Ірану. У 2000 році на XVIII Конгресі Міжнародного союзу діячів театру ляльок в Магдебурзі він виніс дану пропозицію на обговорення.

Але незважаючи на те, що дискусія про місце і час проведення цього свята була дуже жвавою, це питання так і не було вирішено. Тільки лише через два роки, на засіданні Міжнародної Ради UNIMA, дата святкування була визначена.

Традицію свята лялькарів всього світу відкрив день 21 березня 2003 року. Саме з цього часу всіма професіоналами і шанувальниками театру ляльок святкується Міжнародний день лялькаря.

Весняний сонцеворот

День весняного рівнодення випадає на період з 19 по 21 березня / Фото з відкритих джерел

Весняний сонцеворот відзначається 21 березня 2021 року (дата за старим стилем – 8 березня). Свято присвячене рівній тривалості дня і ночі. День весняного рівнодення випадає на період з 19 по 21 березня. В цей час тривалість світлого і темного часу доби стає однаковою. У 2021 року весняне рівнодення було 20 березня.

Після того як навесні день зрівняється з ніччю, в північній півкулі світловий день почне ставати довшим ночі, в той час як в південному навпаки, тривалість світлого часу доби буде скорочуватися.

У стародавні часи День весняного рівнодення мав особливе значення. Слов'яни вважали, що в цей період відбувається переродження душі.

Традиції та обряди

На Весняний сонцеворот випікають з тіста фігурки у вигляді птахів. Вважається, що якщо їх підкидати вгору, а потім ловити, то це приверне в життя щастя, достаток, здоров'я і благополуччя.

Поширені ворожіння з використанням печива «жайворонка». При його випіканні в тісто додають різні дрібні негострі предмети з обов'язковим поясненням, що вони означають. Потім вибирається печиво, і відкривається завіса найближчого майбутнього. Ворожать 21 березня і на любов.

У давні часи існувала традиція в цей день розфарбовувати яйця: наносити на них спеціальні знаки, які уособлюють землю, сонце, родючість і нове життя. За допомогою таких яєць предки виготовляли захисні обереги і талісмани. Зараз так роблять на Великдень, причому сенс багато в чому схожий з старослов'янським язичницьким ритуалом.

За народним повір'ям, у цей день з теплих країн повертаються жайворонки. Цих птахів шанують як райських посланників, які несуть на своїх крилах тепло.

Вербу, яка до цього терміну вже зазвичай розпускається, приносять в будинок і з особливою пошаною розміщують на видному місці. Найчастіше її ставлять у вазу біля ікон, причому без води. Таке шанування пов'язано з повір'ям, що рослина здатна очистити і захистити в майбутньому житло від сварок, хвороб, сімейних розладів і інших неприємностей.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна думати про погане і концентруватися на негативі.

Не можна з'ясовувати стосунки, починати конфлікти – це може зруйнувати відносини.

У цей день забороняється сумувати – інакше весь рік буде в тузі.

Народні прикмети

День оповитий туманом, значить, будуть заморозки.

Яка погода стоїть весь день, такими будуть і три літніх місяці.

Якщо з південного боку багато пташиних гнізд, значить, літо буде холодним.

Жайворонки повернулися додому – весна буде теплою.

Якщо відшмагати вербою хворого, то він одужає, а здоровий хворіти не буде.

Гілочка верби, зрізана в цей день, очистить дім від безлічі неприємностей і печалей.

Садити вербу на своєму подвір'ї – смерть накликати.

Іменини

У неділю, 21 березня, іменини відзначають Афанасій, Дементій, Лазар, Ян, Володимир.