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22 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
22 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 березня таксисти всього світу відзначають професійне свято
фото: Pixabay

Сьогодні не можна позичати великі суми грошей

Сьогодні, 22 березня, православні християни вшановують пам'ять 40 Севастійських мучеників. У світі відзначається Всесвітній день водних ресурсів і Міжнародний день таксиста.

Всесвітній день водних ресурсів

Щорічно 22 березня в світі відзначають Всесвітній день водних ресурсів або Всесвітній день води (World Water Day або World Day of Water). Ідея його проведення вперше прозвучала на Конференції ООН з охорони навколишнього середовища та розвитку, яка відбулася в 1992 році в Ріо-де-Жанейро.

Вода необхідна людству. Хоча 70% земної поверхні вкрито водою, 97,5% – це солона вода. З решти 2,5% прісної води, майже 68,7% – замерзла вода крижаних шапок і льодовиків. На сьогоднішній день 2,2 млрд людей не мають доступу до безпечної води. У 20 столітті використання води збільшилося в шість разів і більш ніж в два рази перевищує темпи приросту населення. У розвинених країнах до 30% запасів прісної води втрачаються через витоки, а в деяких великих містах втрати можуть досягати 70%.

Але вода потрібна не тільки, щоб втамувати спрагу і допомогти у збереженні життя і здоров'я. Водні ресурси також мають величезне значення у всіх сферах економічного, соціального та людського розвитку.

Міжнародний день таксиста

Саме в цей день в 1907 році на вулицях Лондона з'явилися перші автомобілі, оснащені спеціальними лічильниками. Лондонські візники назвали лічильник «таксиметр» – від французького «такс» («плата»), і грецького «метрон» («вимір»). З тих пір індивідуальний міський транспорт почали називати таксі, а візників – таксистами.

Перші лондонські автомобілі таксі були зеленого і червоного кольорів. Жовтий колір, який ми вважаємо традиційним для цих машин, з'явився з легкої руки Джона Хертц (John Hertz), засновника компанії Hertz Corporation.

У цей день таксисти отримують привітання, листи-подяки, почесні дипломи, грамоти та нагороди. Для працівників цієї професії проводяться заняття з підвищення кваліфікації. У ЗМІ публікуються статті про роботу таксистів, транслюються репортажі про проблеми галузі таксі.

День пам'яті сорока Севастійських мучеників

Народне свято Сорока відзначається 22 березня 2021 року (за старим стилем – 9 березня). У православному церковному календарі це дата вшанування пам'яті 40 мучеників Севастійських.

Взимку 320 року в Севастії (Вірменія) стояло 40 воїнів-християн з Риму. Сім років тому був підписаний закон про вільне віросповідання, але солдати неодноразово піддавалися з боку свого воєначальника примусу відректися від християнської віри.

У той холодний день воїнів роздягли, зв'язали і поставили на покрите льодом озеро. На березі побудували лазню, щоб тепле повітря спокушало їх. Ті, хто бажали припинити свої страждання і зігрітися, повинні були лише сказати сторожу, що відрікаються від Христа. Всю ніч чоловіки підтримували один одного і не давали впасти духом.

У досвітній час один нещасний не витримав і пішов до берега. Як тільки гаряче повітря торкнулося його шкіри, він замертво впав. В ту ж мить над іншими мучениками розлилося світло неземної краси. Це чудо потрясло сторожа. Він рішуче роздягнувся, ступив на лід і приєднався до мучеників.

Воєначальник побачив, що солдати не зневірились і не здалися. Їм перебили коліна, спалили, а останки кинули в воду. Про те, що трапилося стало відомо через три дні. Образи страждальців постали перед єпископом Севастійским. Він знайшов і поховав з почестями їхні кістки.

Традиції та обряди

У цей день моляться сорока Севастійским мученикам, щоб їх рідні чи близькі благополучно закінчили військову службу.

У народі 22 березня вважається другою зустріччю весни, коли з теплих країн повертається 40 видів птахів, в тому числі і жайворонок. На честь нього господині готують покриті медом житні або вівсяні булочки у вигляді птахів. Частування лунає дітям, які просять жайворонка поквапити тепло.

Якщо 22 березня стався ранковий мороз, кажуть, що почалися Сороки – 40 морозних днів. Щоб холод не побив посіви, потрібно спекти таку ж кількість кульок-колобків з вівсяного або житнього борошна. Починаючи зі свята Сороки, необхідно викидати їх на вулицю по одному в день.

Що не можна робити сьогодні

  • Працювати, навіть виконувати домашню роботу.
  • Позичати великі суми грошей, щоб не накликати на себе безгрошів'я.
  • Лаятися, конфліктувати з будь-ким і заздрити, щоб не накликати на себе біду.

Народні прикмети

  • Якщо заморозки протримаються 40 днів, то влітку буде тепло.
  • Яка погода на Сороки, такою вона буде ще 39 днів.
  • Чути грім – до голодного року.
  • Галки і сороки зустрічаються у великій кількості, значить, скоро буде тепло.

Іменини

У середу, 22 березня, іменини відзначають Олександр, Олександра, Олексій, Опанас, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Наталія, Микола, Петро, Сергій, Тарас.

Теги: свята традиції свято українці православна церква

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