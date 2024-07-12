Слідчі Міжнародного кримінального суду відвідали «Охматдит» і зробили заяву

Український генпрокурор звернувся до МКС із закликом

Генеральний прокурор Андрій Костін звернувся до Міжнародного кримінального суду (МКС) із закликом притягнути Росію до відповідальності за ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит». МКС відповів, що його слідчі вже розпочали розслідування й побували на місці ракетного удару. Про це повідомило Reuters.

«Заради міжнародного правосуддя такі справи, як навмисний напад на найбільшу дитячу лікарню в Києві, варто передати на розгляд МКС», – наполіг Костін.

Генпрокурор, який нині перебуває в Гаазі, заявив, що, якщо МКС візьметься за вивчення удару, це може допомогти встановити модель нападів, які показують, що Росія скоює злочини проти людяності в Україні.

У відповідь прокуратура МКС заявила, що одна з її груп відвідала місце удару по лікарні «Охматдит». Хоча суд публічно не коментує, які звинувачення він розслідує, він попередив, що кожен, кого вважатимуть відповідальним за напад на цивільні об'єкти, може бути притягнутий до відповідальності.

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Краматорську, Кривому Рогу, Слов'янську. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні «Охматдиту» евакуювали понад 600 пацієнтів.

Згодом російський льотчик 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після ракетної атаки по дитячій лікарні «Охматдит» передав Головному управління розвідки документи. Вони висвітлюють діяльність його військової частини та приватні фото командного складу.

До слова, на російському сайті «Царьград», яке належить наближеному до Путіна олігарху та заступнику голови Російського народного собору Костянтину Малофєєву, вийшла стаття «Дитяча лікарня у Києві – не випадковість. Час це визнати та перестати боятися». Її автором є російський пропагандист, який зокрема працював у окупованому Криму, Андрій Перла.

У пропагандистському матеріалі автор не лише прямо пише, що Росія навмисно вбиває цивільне населення України, а й закликає росіян не боятися визнати удар по «Охматдиту».

До слова, США та Україна працюють над відповіддю на російський удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня, заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.