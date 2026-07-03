«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 4 липня 2026 року

Відключень світла 4 липня не буде

Енергетики закликали українців перенести користування потужними електроприладами на денний час

У суботу, 4 липня, відключення електроенергії в Україні не прогнозуються. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

«Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження споживання не планується», – йдеться в повідомленні.

При цьому енергетики закликали перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 11:00 до 16:00.

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години», – попросили енергетики.

Нагадаємо, що 3 липня відключення електроенергії в Україні не прогнозуються.

До слова, в ніч на 2 липня РФ здійснила атаку на територію України. Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів станом на ранок тимчасово залишалася без світла. Без світла опинилися деякі мешканці Києва, Донецької, Запорізької та Харківської областей.

Раніше повідомлялося, що 2 липня планових відключень електроенергії в Україні не буде. «Укренерго» пояснювало, що відсутність відключень стала можливою завдяки зниженню температури в сусідніх країнах і збільшенню імпорту електроенергії.