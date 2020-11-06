У Росії новий антирекорд – за добу понад 20 тисяч хворих на Covid-19

Загалом за весь час пандемії у країні офіційно підтвердили 1 733 440 хворих на коронавірус

За добу у Росії зафіксували новий рекорд за кількістю хворих на коронавірус

У Росії 5 листопада зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус за увесь час пандемії – за добу 20 582 нові випадки. Про це свідчать дані російського Оперативного штабу.

Найбільше хворих зареєстрували в Москві (6 253) та Санкт-Петербурзі (1 171). За минулу добу померли внаслідок ускладнень 378 пацієнтів, а за увесь час пандемії – майже 30 тисяч.

Загалом за весь час пандемії у країні офіційно підтвердили 1 733 440 хворих на коронавірус.

Нагадаємо, що Степанов не виключає можливість закупівлі російської вакцини від Covid-19.

Раніше повідомлялося, що «слуга народу» Качура підтримав ідею закупівлі російської вакцини. Також можливість поставки в Україну російської вакцини від коронавірусу Супутник V допускав нардеп від опозиції.

Згодом Качура заявив, що ЗМІ перекрутили зміст його слів.

Як повідомлялося, ізраїльський інфекціоніст заявив, що російську вакцину від коронавірусу не порадить навіть ворогу.

До слова, Офіс президента розглядає три варіанти отримання вакцини від Covid-19.

За даними ВООЗ вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року.

Також стало відомо, коли Україна може отримати вакцину від Covid-19.

Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.