Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Болгарії несправний винищувач F-16 спровокував політичний скандал

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Болгарії несправний винищувач F-16 спровокував політичний скандал
За контрактами, підписаними у 2019 і 2022 роках, Болгарія отримає в цілому 16 винищувачів
фото з відкритих джерел

Фахівці виявили відхилення в роботі однієї з систем літака

Технічна несправність нещодавно поставленого до Болгарії винищувача F-16 Block 70 викликала політичні потрясіння в Софії. Парламентарії запідозрили втручання іноземних розвідувальних структур та саботаж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Зазначається, що перший літак, із запланованих 16, прибув зі Сполучених Штатів місяць тому.

Після виявлення несправності F-16 парламентський Комітет з питань служб безпеки закликав до розслідування «можливого несанкціонованого доступу ворожих організацій до секретної інформації» та «потенційного саботажу, спрямованого на офіційну інтеграцію літака до складу повітряних сил Болгарії».

Парламентарі вимагають провести слухання за участю міністра оборони Атанаса Запрянова та керівників військових і цивільних розвідувальних служб.

Як відомо, Сполучені Штати Америки відправили в Україну списані F-16. Для їх доставки було використано літак Ан-124. Винищувачам бракує критично важливих компонентів, таких як двигун або радар, і їх не можна було відновити для оперативного використання.

Нагадаємо, Україна та Чехія домовилися створити центр підготовки льотчиків для винищувачів F-16.

Раніше президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків.

До слова, Державний департамент США підтримав рішення про продаж Україні послуг з навчання та підтримки винищувачів F-16 на суму $310,5 млн.

Читайте також:

Теги: F-16 винищувач Болгарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот
Пілот F-16 загинув під час виконання бойового завдання
12 квiтня, 14:30
Цьогоріч український парламент таки дав дозвіл на придбання болгарського обладнання для АЕС
Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС
15 квiтня, 18:27
Раніше парламент Болгарії ухвалив рішення про продаж Україні двох російських ядерних реакторів
Чи може Болгарія відмовитися продавати реактори Україні? Міністр енергетики зробив заяву
15 квiтня, 19:32
За словами генерала, Україна отримала не нові, а модернізовані F-16
Генерал пояснив, чому кожен бойовий виліт для пілотів F-16 – це подвиг
13 квiтня, 17:52
Фахівець зі зв'язку, РЕБ та розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов вважає, що ризики ударів балістикою по місту можна мінімізувати
Експерт зі зв’язку пояснив, чому так важко протистояти російським КАБам
17 квiтня, 10:06
У РФ спалахнув Су-30СМ
У РФ знищено ворожий літак Су-30СМ вартістю $50 млн: деталі від ГУР
24 квiтня, 18:11
Зустріч стосувалася розвитку українського флоту військових літаків
Зеленський провів нараду, присвячену винищувачам F-16
2 травня, 20:44
Зеленський відвідав Чехію та зустрівся з президентом Павелом
Україна та Чехія створять школу пілотів F-16
Сьогодні, 04:52
Повітряні Сили втратили винищувач Су-27. Пілот зміг врятуватися
Повітряні Сили втратили винищувач Су-27. Пілот зміг врятуватися
28 квiтня, 13:00

Політика

Кремль благає Трампа про зустріч із Путіним
Кремль благає Трампа про зустріч із Путіним
Влада Каліфорнії різко відреагувала на ідею Трампа відновити в'язницю «Алькатрас»
Влада Каліфорнії різко відреагувала на ідею Трампа відновити в'язницю «Алькатрас»
У Болгарії несправний винищувач F-16 спровокував політичний скандал
У Болгарії несправний винищувач F-16 спровокував політичний скандал
Протистояння Індії та Пакистану: що відбувається між країнами останню добу
Протистояння Індії та Пакистану: що відбувається між країнами останню добу
Чолаку та Ласконі йдуть у відставку через невтішні результати виборів – Digi24
Чолаку та Ласконі йдуть у відставку через невтішні результати виборів – Digi24
Напруга між Індією та Пакистаном: Нью-Делі запускає гідропроєкти в Кашмірі
Напруга між Індією та Пакистаном: Нью-Делі запускає гідропроєкти в Кашмірі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Путін раптово заговорив про можливого наступника
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 травня 2025
77K
Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
75K
Колаборант здивував заявою про їжу в колонії
33K
Дідусь та батько виявилися мільйонерами... Голова лікарської комісії пояснила в декларації, звідки в неї стільки грошей

Новини

Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Сьогодні, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua