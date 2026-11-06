Українець смертельно поранив співвітчизника ножем у готелі Словаччини

У словацькому місті Тренчин після конфлікту в готелі загинув 53-річний українець

МЗС спростувало повідомлення про причетність українських військових до конфлікту

Словацька поліція затримала громадянина України за підозрою у вбивстві співвітчизника в готелі міста Тренчин. Ще одного учасника конфлікту розшукують. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на словацьке видання Nový Čas та Міністерство закордонних справ України.

Інцидент стався в ніч проти 5 листопада в готелі SOG. За інформацією правоохоронців, під час конфлікту 53-річний українець отримав два колото-різані поранення в ділянки серця та живота.

Медики намагалися врятувати постраждалого, однак чоловік помер від отриманих травм і гострої внутрішньої кровотечі.

За підозрою у вчиненні злочину поліція затримала іншого 53-річного громадянина України. Третього чоловіка, який перебував на місці події, наразі розшукують.

Регіональна кримінальна поліція Тренчина відкрила провадження за фактом умисного вбивства. Обставини конфлікту встановлюють.

Спочатку словацькі медіа повідомляли, що учасниками бійки нібито були українські військовослужбовці, які проходили навчання за кордоном. Однак у МЗС України спростували цю інформацію.

«Усі згадані особи – цивільні. Двоє з них перебували у Словаччині у службовому відрядженні та не є військовослужбовцями Сил оборони України», – наголосили у відомстві.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також заперечив причетність українських військових до інциденту. За його словами, українські пілоти та інший авіаційний персонал наразі не проходять навчання у Словаччині.

Посольство України у Словаччині вже встановило контакт із дружиною загиблого та допомагає вирішувати питання, пов'язані з похованням. Справа перебуває на контролі дипломатичної установи.

Нагадаємо, у січні 2026 року «Главком» повідомляв про вирок українцю, який напав із ножем на співвітчизника в Чехії. Конфлікт стався в місті Угерський Брод. Чоловік завдав потерпілому п'ять ножових поранень. Суд визнав нападника винним у замаху на вбивство та засудив до десяти років ув'язнення.

Також у серпні «Главком» писав про затримання 18-річного українця у польському Вроцлаві. За версією слідства, хлопець напав із ножем на 30-річну польку біля під'їзду житлового будинку. Жінка отримала численні поранення, однак лікарям вдалося врятувати її життя. Підозрюваного взяли під варту.