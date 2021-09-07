Новини 7 вересня за хвилину

«Главком» зібрав головні новини 7 вересня

Перший день роботи Ради: позачергова сесія, картки для журналістів

На вимогу 153 парламентарів голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання 8 вересня для прийняття звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

Крім того, сьогодні голова Верховної Ради відкрив шосту сесію парламенту дев’ятого скликання. Партія «Слуга народу» викликала на годину запитань до уряду очільника МЗС Дмитра Кулебу.

Журналістам 7 вересня у Верховній Раді почали видавати спецкартки для харчування у буфеті, які при виході треба здавати. Карток всього 12, при цьому щоденно у пленарні дні в Раді працюють близько 120 представників медіа.

В Україні рекордно ростуть ціни на харчі

В Україні відпускні ціни виробників на харчові продукти за рік збільшилися у діапазоні від 9 до 75%. Зокрема, середні ціни на соняшникову олію зросли на 70%, на цукор – на 75%, повідомляє Мінагрополітики. Збільшилися відпускні ціни на крупи – на кукурудзяну крупу ціна зросла в середньому до 12,91 грн/кг (+24%), на пшоняну крупу – 14,10 грн/кг (+13%); на горохову крупу – 14,33 грн/кг (+20%), на ячмінну крупу – 11,20 грн/кг (+31%).

Ціни виробників на м'ясо зросли на 13% – до 108,15 грн/кг з ПДВ, на м'ясо свиней – на 5% (до 89,61 грн/кг). Крім того,у липні рекордно зросла ціна на вершкове масло і через скорочення виробництва в Україні його ціна продовжить рости.

Католицька парафія просить Зеленського передати їй костел Святого Миколая у Києві

Римсько-католицька парафія святого Миколая у Києві звертається до президента Зеленського щодо передачі костелу Святого Миколая в управління релігійній спільноті. У парафії нагадали, що прихожани майже упродовж майже 30 років зверталися з численними запитами, зверненнями, скаргами щодо повернення костелу. «Бездіяльність у передачі будівлі призводить до непоправних наслідків», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 3 вересня у костелі Святого Миколая виникла пожежа, внаслідок якого повністю пошкоджено орган. За інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, попередньою причиною займання було коротке замикання в органі. Вогонь також пошкодив внутрішнє оздоблення будівлі та інструмент. Тим часом українські підприємці за один день зібрали на відновлення костелу 21 мільйон гривень.

В Україні бум продажів вживаних автомобілів. Найпопулярніший Volkswagen Passat

В останній місяць літа імпорт вживаних автомобілів виріс на 56% – до 51,3 тисячі машин, повідомив «Укравтопром». Про причини ажіотажу на ринку автомобільного «секонд-хенду» не повідомляється. Але можна зробити припущення, що на статистику цього року суттєво вплинуло пільгове розмитнення «євроблях».

Найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця став Volkswagen Passat. Впродовж серпня українці зареєстрували 3 327 машин цієї моделі. Другий результат у Renault Megane – за місяць на українські номери отримали 2 832 авто. На третьому місці Volkswagen Golf – 2 697 розмитнених машин. Цікаво, що рейтинг найпопулярніших моделей на ринку нових авто має зовсім інший вигляд.