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Обшуки у Вітренка та ситуація в енергетиці. П'ять важливих новин 29 листопада

Надія Клочко
glavcom.ua
Обшуки у Вітренка та ситуація в енергетиці. П'ять важливих новин 29 листопада
Нардеп Тищенко повідомив про обшуки у ексголови «Нафтогазу» Юрія Вітренка
фото з відкритих джерел

«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням: дефіцит потужності в енергомережі зростає

Сьогодні, 29 листопада, триває 279 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.

Ситуація в енергетиці

29 листопада дефіцит потужності в українській енергосистемі зберігається. Як повідомили в «Укренерго», зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживання через погіршення погодних умов.

Влада поставила завдання мінімізувати нерівномірне відключення споживачів від електропостачання. Адже недопустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі дефіцит потужності в енергетиці України становить 30%, відтак цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день

Обшуки у Юрія Вітренка

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко повідомив, що 29 листопада правоохоронці провели обшуки за адресами, пов'язаними з екскерівником «Нафтогазу» Юрієм Вітренком.

Тищенко заявив, що стимулом до активізації слідчих дій щодо Вітренко стали його депутатські запити. 

Нова допомога від союзників

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні $53 млн на підтримку закупівлі електромережевого обладнання. Держдепартамент запевнив, що це обладнання буде доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму. Пакет допомоги включатиме трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги та інше обладнання.

Також відомо, що до України прибула реактивна система залпового вогню LRU. Її передала Франція. 

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь сьогодні повідомив, що його держава передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1.

Стало також відомо, що розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics, що базується в Естонії, та німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписали контракт на поставку в Україну 14 безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) THeMIS. 

Адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс в колонці для Bloomberg розповів, що лідери в країнах НАТО повернулися до розгляду можливості надання Україні винищувачів.

Загроза нових ракетних ударів РФ

Російські війська, ймовірно, готуються завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні найближчого тижня. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, такі дії країни-агресорки спрямовані на підтримку останніх темпів ударів, а не на їхню ескалацію через обмеження ракетного арсеналу Росії. 

Запобіжний захід Андрію Павелку

Печерський суд міста Києва призначив президентові Української асоціації футболу Андрію Павелку запобіжний захід – арешт на два місяці, до 22 січня 2023 року. Павелко має можливість внесення застави – 9 млн 880 тис. грн. Учора суд встановив такий самий запобіжний захід генеральному секретареві УАФ Юрію Запісоцькому. 

Водночас увечері 29 листопада журналіст Костянтин Андріюк повідомив, що за президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка та генерального секретаря організації Юрія Запісоцького внесено заставу, тож фігуранти справи про корупцію зможуть залишитися на волі. 

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Теги: Юрій Вітренко Андрій Павелко допомога ЗСУ війна Укренерго електроенергія

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