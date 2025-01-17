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Роботу КРАІЛ паралізовано після вручення двох підозр членам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Роботу КРАІЛ паралізовано після вручення двох підозр членам
Розгляд питань та ухвалення рішень відбудеться, коли буде наявний кворум
фото з відкритих джерел

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей може законно працювати, якщо на засіданні присутні п’ять членів

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей призупиняє проведення засідань у зв’язку з відсутністю кворуму. Про це повідомляє пресслужба КРАІЛ.

Зазначається, що засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні п’ять членів КРАІЛ.

Водночас розгляд питань та прийняття рішень, які належать до повноважень КРАІЛ, відбудеться у перший робочий день, у який буде наявний кворум.

Водночас цього тижня КРАІЛ мала провести два засідання – 14 і 16 січня. Однак вони не відбулися.

Нагадаємо, у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у сприянні представникам РФ. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

Як повідомлялося, у 28 жовтня 2020 року Кабмін призначив Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Згодом у січні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях Рудого ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.

 

 

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Теги: азартні ігри підозра

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