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Зафіксовано кілометрові затори перед Керченським мостом (супутникові знімки)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зафіксовано кілометрові затори перед Керченським мостом (супутникові знімки)
Затори сягають більше десяти кілометрів
фото: «Схеми»

Приблизно півтори тисячі авто рухаються на виїзд з території окупованого Криму

На знімках Planet Labs за 24 червня зафіксовано скупчення автомобілів у бік Керченського (Кримського) мосту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт «Схеми».

«Затори починаються від пропускного пункту перед мостом і закінчуються в районі села Іванівка у Керченському районі. Вони сягають більше десяти кілометрів. Це приблизно півтори тисячі авто, що рухаються на виїзд з території окупованого Криму», – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано кілометрові затори перед Керченським мостом (супутникові знімки) фото 1
Зафіксовано кілометрові затори перед Керченським мостом (супутникові знімки) фото 2

Рух цією стратегічно важливою для армії РФ переправою регулярно призупиняють через оголошення ракетної небезпеки, роботу ППО або загрозу атак українських морських дронів. Крім того, на тлі паливної кризи та відключень електроенергії мешканці Криму все частіше пишуть у соцмережах про наміри залишити півострів.

Нагадаємо, у ніч проти 25 червня окупований Крим знову накрила хвиля вибухів – від Сакського й Бахчисарайського районів до Керченського напрямку. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури в Сімферополі, Ялті та Євпаторії, через що в містах на деякий час зникало світло.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів. Зокрема скорочується кількість поїздів «Таврія», що курсують до РФ з тимчасово окупованого Криму.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

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Теги: Крим Керченський міст Кримський міст затор

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Зафіксовано кілометрові затори перед Керченським мостом (супутникові знімки)
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