П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»

Сьогодні радіємо через просування ЗСУ на Харківщині і молимося за наших бійців

Сьогодні, у п'ятницю, 9 вересня, триває 198 доба повномасштабної війни з РФ. Цього дня ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на Харківщині та змусили рашистів велосипедами тікати з позицій. Ці і не тільки приводи порадіти – у традиційній вечірній підбірці.

Деокупація

ЗСУ на Харківщині, імовірно, звільнили місто Куп'янськ. Також сьогодні ЗСУ звільнили село Волохів Яр на Харківщині. А ще українські захисники деокупували ще один населений пункт на Харківщині. Збройні сили України зайшли в село Іванівка у Чугуївському районі.

До слова, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за три дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів.

При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку.

Паніка і втрати рашистів

Цього дня стало відомо, що активний контрнаступ Сил оборони України примушує рашистів здаватися в полон, утікати із окупованих територій або через втрату великої кількості особового складу взагалі припиняти існування. Сама така доля спіткала 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ.

Блогери та Telegram-канали, які поширюють російську пропаганду, бурхливо відреагували на звільнення українськими військовими міста Балаклія від окупантів. Хтось закликає не панікувати та запевняє, що трагедії у відході окупаційних військ із Балаклії немає, а хтось – киває на російських військових командирів та вимагає від них пояснень. Однак усі вони визнають успіх українських військових на цьому напрямку.

Як стало відомо, окупанти під натиском ЗСУ тікають із Харківщини на велосипедах – розвідка.

ДО слова, ще окупанти переодягаються в цивільних і вдаються до дезертирства.

Поки кремліські владці мовчать про провал на Харківщині, рашисти оголосили «евакуацію» з тимчасово окупованої території Харківської області після того, як ЗСУ розпочали контрнаступ і звільнили деякі населені пункти. Про це повідомив «глава» Куп'янського району Харківської області Максим Губін.

Також сьогодні стало відомо, що ЗСУ спалили ворожий комплекс «Москва-1» вартістю $57 млн (фото).

А ще Повітряні сили за добу знищили ворожий «Алігатор» та шість безпілотників.

Загалом ЗСУ «демілітаризували» вже майже 52 тис. окупантів, – Генштаб.

Уже навіть терорист Гіркін дав невтішний для окупантів прогноз війни (відео).

Світова підтримка

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та президентом Латвії Егілсем Левітсем, які прибули з візитом до Києва.

фото: пресслужба Матеуша Моравецького

Крім того, Рада ЄС схвалила надання Україні €5 млрд допомоги.

Крім того, Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ. Рішення мають опублікувати в Офіційному віснику ЄС 9 вересня. Воно набирає чинності з дня ухвалення, а діятиме – з 12 вересня.

Кремль у відповідь на паніку своїх вояків набрав у рот води

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати питання контрнаступу захисників України та успіхи на Харківському напрямку. А ще загарбники раптом заговорили про те, що так званий «референдум» стосовно приєднання Донбасу в склад Росії можливий лише при «волевиявленні місцевих мешканців».

Тим часом партизани не втрачають часу дарма і влаштовують рашистам на загарбаних територіях регулярну бавовну.

Фахівці оцінили «здобутки» Путіна

Директор ЦРУ дав оцінку «спецоперації» Путіна. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що повномасштабне вторгнення РФ до України можна розглядати лише як провал.

Говорячи, про контрнаступальні атаки на півдні України та в Харківські області директор ЦРУ зазначив, що російський президент Володимир Путін сильно недооцінив мужність та здатність українців боротися. За словами Бернса, хоч останній розділ у цій війні ще не написаний, однак «важко сприймати результати Путіна у війні якось інакше, ніж провал».

Також напередодні ЦРУ спрогнозувало, чим закінчиться для РФ війна з Україною. Росія заплатить «дуже високу ціну» за розпочату проти України війну.