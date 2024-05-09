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До і після служби. Генерал Залужний показав свої знакові фото

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
До і після служби. Генерал Залужний показав свої знакові фото
Залужний показав світлини за часів студентства та перебування на посаді головнокомандувача ЗСУ
фото: Валерій Залужний/Facebook

«Залізний генерал» показав українцям свої фото із різницею у понад чверть століття

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав у себе в Facebook, який вигляд мав до та після служби.

Імовірно, перша світлина зроблена за часів, коли Залужний навчався в Одеському інституті Сухопутних військ (закінчив у 1997 році). На другій генерал позує вже зовсім іншою людиною – зрілою, досвідченою і втомленою від війни з російськими загарбниками.

До і після служби. Генерал Залужний показав свої знакові фото фото 1
фото: Валерій Залужний/Facebook

Всього за годину світлини Залужного набрали понад 16 тис. вподобайок і багато захоплених коментарів. Українці щиро дякували «залізному генералу» за службу у війську та бажали успіхів на новій посаді:

До і після служби. Генерал Залужний показав свої знакові фото фото 2
До і після служби. Генерал Залужний показав свої знакові фото фото 3
До і після служби. Генерал Залужний показав свої знакові фото фото 4

Раніше у мережі оприлюднили фото головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в студентські роки. Світлина зроблена у той час, коли Залужний був студентом загальновійськового факультету Одеського вищого об’єднаного командного училища. Через 10 років після випуску з училища Залужний з золотою медаллю закінчив Національну Академію оборони України.

Як повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я, але залишив привілей носити форму. Про це йдеться в Указі № 309/2024, який оприлюднив Офіс Президента.

Нагадаємо, президент Зеленський відправив генерала Валерія Залужного у відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року. 9 травня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валерія Залужного Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

До слова, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і українська поетеса та письменниця Ліна Костенко отримали звання «Почесного громадянина міста Києва». Відповідне рішення було прийняте на вчорашній сесії Київради. 

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Теги: Валерій Залужний Facebook

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