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Яке релігійне свято відзначається 7 вересня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 7 вересня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 7 вересня в церковному календарі – День святого мученика Созонта

7 вересня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Созонта.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Созонта

Яке релігійне свято відзначається 7 вересня 2026: традиції та молитва фото 1

7 вересня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Созонта. За переказами, Созонт був пастухом із Кілікії, який був побожним і шанував Бога. Він проповідував християнство та навертав людей до віри.

Одного разу він увійшов до язичницького храму, відламав у золотого ідола руку і роздав її золото жебракам. За це його затримали та піддали жорстоким тортурам, а згодом стратили за наказом правителя. Святий Созонт прийняв мученицьку смерть за свою віру в III столітті.

Молитви дня

Мученик Твій, Господи, Созонт, у стражданні своєму вінець нетлінний прийняв від Тебе, Бога нашого. Маючи бо силу Твою, мучителів подолав, і сокрушив ідолів безсильну зухвалість. Його молитвами, Христе Боже, спаси душі наші.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо сильний вітер, то зима буде затяжною та сніжною.
  • Якщо йде дощ, то наступний рік буде врожайним.
  • Ранковий туман віщує потепління.
  • Якщо вранці листя на деревах вкрилося інеєм – зима буде сніжною, але теплою.

Що не можна робити 

  • Не сваритися, не лихословити та не провокувати конфлікти;
  • Не пліткувати й не розкривати чужі секрети;
  • Не брати та не давати гроші в борг;
  • Не починати великі нові справи, ремонт чи будівництво;
  • Не хизуватися достатком;
  • Не влаштовувати весілля чи вінчання – це вже народне повір’я, а не церковна заборона.

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Теги: свята свято релігія традиції православна церква календар

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