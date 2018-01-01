Спортсмени з КНДР візьмуть участь в зимових Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані

На Іграх спортсмени з КНДР будуть виступати спільно з південнокорейськими олімпійцями

Спортсмени Північної Кореї візьмуть участь в Олімпіаді в Пхьoнчханi. На Іграх спортсмени з КНДР будуть виступати спільно з південнокорейськими олімпійцями - під єдиним прапором і з піснею «Аріранг» замість гімну. «Я щасливий оголосити, що спортсмени з КНДР візьмуть участь в зимових Олімпійських іграх в Пхьoнчханi в 2018 році.



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КНДР на Олімпіаді-2018

На Іграх спортсмени з КНДР будуть виступати спільно з південнокорейськими олімпійцями

Спортсмени Північної Кореї візьмуть участь в Олімпіаді в Пхьoнчханi.

На Іграх спортсмени з КНДР будуть виступати спільно з південнокорейськими олімпійцями - під єдиним прапором і з піснею «Аріранг» замість гімну.

«Я щасливий оголосити, що спортсмени з КНДР візьмуть участь в зимових Олімпійських іграх в Пхьoнчханi в 2018 році. МОК сьогодні прийняв виняткове рішення і виділив квоту на 22 спортсмена, які візьмуть участь в трьох спортивних видах в п'яти дисциплінах в Пхенчхан. Їх супроводжуватимуть 24 тренера і офіційних осіб», - заявив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

У делегацію також увійде 21 представник ЗМІ.

«Виконуючи бажання двох олімпійських комітетів, МОК погодив їх запит про те, щоб на відкритті Олімпіади делегації виступили разом - як одна під назвою «Корея». Ця команда вийде на олімпійський стадіон під об'єднаним прапором Корей. Я впевнений, що це буде дуже емоційний момент не тільки для Корей, а й усього світу», - упевнений глава МОК.

Це перший в історії випадок, коли дві олімпійські команди виступлять як одна, підкреслив Бах.

Спортсмени з КНДР виступлять у фігурному катанні, шорт-треку, бігових і гірських лижах, а в жіночому хокейному турнірі зіграє об'єднана команда: 23 спортсменки з Південної Кореї і 12 - з Північної. Хто саме вийде на лід, буде вирішувати старший тренер збірної Південної Кореї, проте в будь-якому випадку він буде повинен взяти як мінімум трьох представниць КНДР.

Північнокорейська делегація прибуде в Олімпійське селище до 1 лютого, всі спортсмени пройдуть антидопінговий контроль.

Джерело: РИА Новости