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    Олімпіада у Пхьончхані

    Спортсмени з КНДР візьмуть участь в зимових Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані

    На Іграх спортсмени з КНДР будуть виступати спільно з південнокорейськими олімпійцями
    Спортсмени Північної Кореї візьмуть участь в Олімпіаді в Пхьoнчханi. На Іграх спортсмени з КНДР будуть виступати спільно з південнокорейськими олімпійцями - під єдиним прапором і з піснею «Аріранг» замість гімну. «Я щасливий оголосити, що спортсмени з КНДР візьмуть участь в зимових Олімпійських іграх в Пхьoнчханi в 2018 році.
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    КНДР на Олімпіаді-2018
    КНДР на Олімпіаді-2018

    На Іграх спортсмени з КНДР будуть виступати спільно з південнокорейськими олімпійцями

    Спортсмени Північної Кореї візьмуть участь в Олімпіаді в Пхьoнчханi.

    На Іграх спортсмени з КНДР будуть виступати спільно з південнокорейськими олімпійцями - під єдиним прапором і з піснею «Аріранг» замість гімну.

    «Я щасливий оголосити, що спортсмени з КНДР візьмуть участь в зимових Олімпійських іграх в Пхьoнчханi в 2018 році. МОК сьогодні прийняв виняткове рішення і виділив квоту на 22 спортсмена, які візьмуть участь в трьох спортивних видах в п'яти дисциплінах в Пхенчхан. Їх супроводжуватимуть 24 тренера і офіційних осіб», - заявив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

    У делегацію також увійде 21 представник ЗМІ.

    «Виконуючи бажання двох олімпійських комітетів, МОК погодив їх запит про те, щоб на відкритті Олімпіади делегації виступили разом - як одна під назвою «Корея». Ця команда вийде на олімпійський стадіон під об'єднаним прапором Корей. Я впевнений, що це буде дуже емоційний момент не тільки для Корей, а й усього світу», - упевнений глава МОК.

    Це перший в історії випадок, коли дві олімпійські команди виступлять як одна, підкреслив Бах.

    Спортсмени з КНДР виступлять у фігурному катанні, шорт-треку, бігових і гірських лижах, а в жіночому хокейному турнірі зіграє об'єднана команда: 23 спортсменки з Південної Кореї і 12 - з Північної. Хто саме вийде на лід, буде вирішувати старший тренер збірної Південної Кореї, проте в будь-якому випадку він буде повинен взяти як мінімум трьох представниць КНДР.

    Північнокорейська делегація прибуде в Олімпійське селище до 1 лютого, всі спортсмени пройдуть антидопінговий контроль.

    Джерело: РИА Новости

    ЗМІ Олімпійські Ігри Томас Бах МОК Олімпійське селище
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