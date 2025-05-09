Годинник Папи Римського Лева ХІV: вартість вражає (фото)
Ширилися припущення, що понтифік носить Rolex Submariner Cherry Red
Під час свого першого публічного звернення Папа Римський Леон XIV привернув увагу не лише словами про мир та єдність, а й годинником на зап’ясті – аксесуаром, який став темою обговорень у мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на mansworldindia.com.
Протягом кількох годин ширилися припущення, що понтифік носить Rolex Submariner Cherry Red – розкішну модель дайверського годинника, що могло б справити чималий резонанс. Подібні припущення не виглядали безпідставними: Папа Іван Павло II свого часу носив двоколірний Rolex Datejust протягом 27-ми років.
Втім, детальніший огляд годинника Леона XIV розвіяв припущення. Замість дорогоцінної моделі вибір понтифіка виявився набагато простішим – Wenger 70903 Military Ranger. Цей годинник, вироблений у 1990-х роках, вирізняється практичним дизайном і червоним безелем. Він має сталевий корпус, кварцовий механізм і високу надійність, що зробило модель популярною серед тих, кому потрібен інструмент, а не прикраса.
Наразі годинника немає в наявності, але він продавався за $115. Це разюча відмінність від шестизначних сум, які фігурували у попередніх чутках.
Характеристики годинника:
- Водонепроникність: 50 м.
- Захист від вологи: 5 атм.
- Матеріал корпусу: нержавна сталь, спеціальне покриття корпусу, що запобігає появі подряпин.
- Оздоблення корпусу: червоне PVD-покриття.
- Скло: мінеральне сапфірове.
- Індикатор дати: у віконці.
- Люмінесцентне підсвічування стрілок.
- Ремінець/браслет: чорний каучуковий ремінець.
- Розмір діагоналі циферблата: 40 мм.
- Колір: чорний циферблат із червоними елементами, сталевий корпус.
Зазначається, що вибір скромного годинника влучно відображає особистість самого Папи, відомого серед духовенства своєю прямотою і відсутністю схильності до показовості. Аксесуар став символом прагнення до простоти, служіння та відкритості.
Нагадаємо, 8 травня новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Президент України Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп вже привітали з обранням американського Папу Римського.
69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар'єри як місіонер у Перу і відносно невідомий на світовій арені. «Главком» розповідав, що відомо про нового Папу Римського.
До слова, новообраний Папа Римський Лев XIV виголосив першу промову. «Нехай з вами усіма буде мир. Брати і сестри, ось перші слова воскреслого Христа, який подарував життя. Звертаюся до всіх країн, до всіх народів: нехай буде між вами мир. Воскреслий Христос приніс мир для всіх, він надходить від Бога, який всіх нас любить безумовною любов'ю. Ми чуємо відважний голос Папи Франциска, який благословив Рим і цілий світ», – заявив він.
Як повідомлялося, новий Папа Римський Лев XIV провів у Сікстинській капелі першу месу разом із Колегією кардиналів. Під час своєї першої меси новий Папа вирішив відобразити свою багатомовну спадщину. Він провів службу італійською мовою, перше читання було англійською, а друге – іспанською.
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