Спецкомісія складе список «чистих» російських спортсменів, яких запросять на Олімпіаду-2018

До комісії увійдуть представники ВАДА, DFSU (Doping Free Sport Unit) і МОК доктор Річард Буджетт

Список «чистих» спортсменів із РФ, яких запросять на Олімпіаду-2018 у Пхьончхані під олімпійським прапором, визначить спеціальна комісія. Про це повідомляється в релізі на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Список запрошених спортсменів (із РФ - ІФ) буде складений на розсуд комісії, яку очолить Валері Фурнерон. До