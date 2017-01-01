Спецкомісія складе список «чистих» російських спортсменів, яких запросять на Олімпіаду-2018
- Сьогодні, 21:32
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До комісії увійдуть представники ВАДА, DFSU (Doping Free Sport Unit) і МОК доктор Річард Буджетт
Список «чистих» спортсменів із РФ, яких запросять на Олімпіаду-2018 у Пхьончхані під олімпійським прапором, визначить спеціальна комісія.
Про це повідомляється в релізі на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
Список запрошених спортсменів (із РФ - ІФ) буде складений на розсуд комісії, яку очолить Валері Фурнерон.
До комісії увійдуть представники ВАДА, DFSU (Doping Free Sport Unit) і МОК доктор Річард Буджетт.
Раніше повідомлялося, що російських спортсменів допустили до участі в Іграх-2018 під нейтральним прапором.
Також стало відомо, що віце-прем'єр Росії Віталій Мутко довічно усунений від відвідування Олімпійських ігор в якості офіційної особи.
Джерело: Інтерфакс-Україна