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    Олімпіада у Пхьончхані

    Спецкомісія складе список «чистих» російських спортсменів, яких запросять на Олімпіаду-2018

    До комісії увійдуть представники ВАДА, DFSU (Doping Free Sport Unit) і МОК доктор Річард Буджетт
    Список «чистих» спортсменів із РФ, яких запросять на Олімпіаду-2018 у Пхьончхані під олімпійським прапором, визначить спеціальна комісія. Про це повідомляється в релізі на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Список запрошених спортсменів (із РФ - ІФ) буде складений на розсуд комісії, яку очолить Валері Фурнерон. До
    • Сьогодні, 21:32
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    До комісії увійдуть представники ВАДА, DFSU (Doping Free Sport Unit) і МОК доктор Річард Буджетт

    Список «чистих» спортсменів із РФ, яких запросять на Олімпіаду-2018 у Пхьончхані під олімпійським прапором, визначить спеціальна комісія.

    Про це повідомляється в релізі на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

    Список запрошених спортсменів (із РФ - ІФ) буде складений на розсуд комісії, яку очолить Валері Фурнерон.

    До комісії увійдуть представники ВАДА, DFSU (Doping Free Sport Unit) і МОК доктор Річард Буджетт.

    Раніше повідомлялося, що російських спортсменів допустили до участі в Іграх-2018 під нейтральним прапором.

    Також стало відомо, що віце-прем'єр Росії Віталій Мутко довічно усунений від відвідування Олімпійських ігор в якості офіційної особи.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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