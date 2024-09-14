Кучма після тривалої перерви повернувся в Україну (фото)

Під руку з Іриною Верещук: 86-річний Леонід Кучма відвідав конференцію YES

13 вересня на конференції YES-2024 було помічено другого президента України Леоніда Кучму. Ексглава держави перебував у супроводі його прессекретарки Дарки Оліфер. Про це передає кореспондент «Главкома».

Також Кучму у кулуарах конференції супроводжувала ексвіцепрем'єрка, нині заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук. Кучма був присутній лише на першій панелі, яка відкривала ювілейну 20-ту Ялтинську європейську стратегію. Нагадаємо, цю конференцію організовує мільярдер Віктор Пінчук, який є зятем експрезидента.

На згаданій першій панелі виступив Віктор Пінчук, який відкрив форум та президент Зеленський.

Леонід Кучма відвідав конференцію YES-2024 фото: «Главком»

Ірина Верещук супроводжувала Леоніда Кучму фото: «Главком»

За інформацією «Главкома», Леонід Данилович тривалий час перебував за межами України. Експрезидент проходив тривале лікування.

Нагадаємо, 9 серпня другий президент України Леоніду Кучмі виповнилося 86 років. На сьогодні Кучма – єдиний глава української держави, який пропрацював на цій посаді два терміни. У 2015-2018 і в 2019-2020 роках Кучма був головою контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час участі на XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії поспілкувався із ведучим CNN Фарідом Закарією. Вони розмовляли про ситуацію на фронті, Курську операцію, критичні оборонні потреби України та про стратегічний план перемоги, який допоможе примусити Путіна завершити цю війну.

Також Зеленський розповів, що Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змінити хід війни, а також змусити Російську Федерацію шукати миру.