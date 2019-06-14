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    Україна в фіналі ЧС-2019

    Букмекери визначили фаворита фіналу чемпіонату світу за участі збірної України

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    Збірна України U-20 - Букмекери визначили фаворита фіналу чемпіонату світу за участі збірної України
    Збірна України U-20
    ФІФА

    Наша футбольна збірна U-20 грає в фіналі чемпіонату світу проти Кореї

    Збірна України з футболу U-20 грає 15 червня проти команди Кореї в фіналі чемпіонату світу.

    Букмекери напередодні визначили фаворита вирішального поєдинку. Невелику перевагу вони віддають команді Олександра Петракова.

    Так Parimatch вірогідність перемоги України розцінює з коефіцієнтом 1,32. Коефіцієнт на перемогу корейців – 1,57. Нічия – 1,41.

    Bwin на перемогу України дає коефіцієнт 2,45. Вірогідність успіху корейців розцінюється з коефіцієнтом 3,1. Нічия – 2,9.

    Матч Україна – Корея відбудеться в суботу, 15 червня. Початок о 19:00.

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