Букмекери визначили фаворита фіналу чемпіонату світу за участі збірної України
Збірна України U-20
ФІФА
Наша футбольна збірна U-20 грає в фіналі чемпіонату світу проти Кореї
Збірна України з футболу U-20 грає 15 червня проти команди Кореї в фіналі чемпіонату світу.
Букмекери напередодні визначили фаворита вирішального поєдинку. Невелику перевагу вони віддають команді Олександра Петракова.
Так Parimatch вірогідність перемоги України розцінює з коефіцієнтом 1,32. Коефіцієнт на перемогу корейців – 1,57. Нічия – 1,41.
Bwin на перемогу України дає коефіцієнт 2,45. Вірогідність успіху корейців розцінюється з коефіцієнтом 3,1. Нічия – 2,9.
Матч Україна – Корея відбудеться в суботу, 15 червня. Початок о 19:00.
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