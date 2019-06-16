«Динамо» віддасть в оренду чемпіона світу



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Сергій Булеца Фейсбук

Кияни планують віддати в оренду півзахисника Сергія Булецу

Київське «Динамо» має намір віддати в оренду в інший клуб Прем'єр ліги півзахисника Сергія Булецу. Про це повідомляє «Динамоманія» з посиланням на власні джерела.

20-річний футболіст ще не грав в Україні на найвищому професіональному рівні - лише за юнацькі та молодіжні команди киян.

На останньому чемпіонаті світу U-20 Бурлеца став чемпіоном у складі збірної України. За підсумками змагань українець отримав «Срібний м'яч». У його здобутку 3 голи та 2 результативні передачі.

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