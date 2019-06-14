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    Україна в фіналі ЧС-2019

    Україна не отримала додаткові квитки на фінал чемпіонату світу U-20

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    Збірна України U-20 вийшла в фінал чемпіонату світу - Україна не отримала додаткові квитки на фінал чемпіонату світу U-20
    Збірна України U-20 вийшла в фінал чемпіонату світу
    ФІФА

    Молодіжна збірна України U-20 грає в фіналі чемпіонату світу з футболу

    Українська асоціація футболу не змогла домовитися з ФІФА про додаткові квитки на фінал молодіжного чемпіонату світу U-20. Нагадаємо, в вирішальному матчі збірна України грає проти команди Кореї.

    ФІФА наголошує, що квитки продавалися на офіційному сайті ФІФА і більшу частину було продано завчасно. ФІФА радить моніторити сторінку продажу квитків, на випадок можливої появи вільних.

    Початок матчу Україна – Корея 15 червня о 19:00.

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