Війна в країні йде, відпочинемо після перемоги, – звільнений Павло Гриб



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Звільнений політв’язень Павло Гриб Фото Ростислава Лабенського (24 канал)

Хотів би більше поспілкуватися з іншими звільненими з полону українцями – Гриб

Звільнений з полону українець Павло Гриб розповів про свої плани на найближчі дні після повернення на Батьківщину. Він запевнив, що відпочивати довго не збирається.

7 вересня до «Борисполя» прилетіли 35 звільнених з полону українців. Серед них був і Павло Гриб, якого в Росії незаконно засудили за нібито підготовку теракту, повідомляє 24 канал.

На запитання, чи планує Гриб продовжувати своє навчання, він відповів: «Та займатися треба. А казати, що там далі буде – що його загадувати?»

«Відпочити – зразу відпочинемо. Війна в країні йде. Відпочинемо після перемоги. Я не дуже стомився за 2 роки. Втомився сидіти. А зараз навпаки треба якось до цього всього звикати», – сказав Гриб.

Щодо планів на сьогодні і найближчі дні, то він відповів, що хотів би більше поспілкуватися з іншими звільненими з полону українцями, а потім – додому.

Українського студента Павла Гриба росіяни викрали 24 серпня 2017 року на території Білорусі. Юному українцю, хворому на портальну гіпертензією, інкримінували «схиляння до теракту». За версією звинувачення, Гриб під тиском Стефана Капіноса схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити та підірвати вибухівку. Гриб не визнав звинувачень, називаючи справу сфабрикованою. 22 березня його засудили до 6 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму. Гриб оголошував голодування. Перед вироком політв’язень виступив з останнім словом у суді, не визнав звинувачень і назвав представників ФСБ «бандитами і вбивцями». Гриб потребує медичної допомоги.

Як повідомлялося, 7 вересня Україна та Росія обмінялися утримуваними особами. Український та російський літаки вилетіли з Києва та Москви одночасно. На борту українського АН-148 «Україна» звільнених українців супроводжували заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко та помічник Президента Андрій Єрмак.

У «Борисполі» українців зустрічають Президент Володимир Зеленський, родичі звільнених, багато журналістів.