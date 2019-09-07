Війна в країні йде, відпочинемо після перемоги, – звільнений Павло Гриб
Звільнений політв’язень Павло Гриб
Хотів би більше поспілкуватися з іншими звільненими з полону українцями – Гриб
Звільнений з полону українець Павло Гриб розповів про свої плани на найближчі дні після повернення на Батьківщину. Він запевнив, що відпочивати довго не збирається.
7 вересня до «Борисполя» прилетіли 35 звільнених з полону українців. Серед них був і Павло Гриб, якого в Росії незаконно засудили за нібито підготовку теракту, повідомляє 24 канал.
На запитання, чи планує Гриб продовжувати своє навчання, він відповів: «Та займатися треба. А казати, що там далі буде – що його загадувати?»
«Відпочити – зразу відпочинемо. Війна в країні йде. Відпочинемо після перемоги. Я не дуже стомився за 2 роки. Втомився сидіти. А зараз навпаки треба якось до цього всього звикати», – сказав Гриб.
Щодо планів на сьогодні і найближчі дні, то він відповів, що хотів би більше поспілкуватися з іншими звільненими з полону українцями, а потім – додому.
Як повідомлялося, 7 вересня Україна та Росія обмінялися утримуваними особами. Український та російський літаки вилетіли з Києва та Москви одночасно. На борту українського АН-148 «Україна» звільнених українців супроводжували заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко та помічник Президента Андрій Єрмак.
У «Борисполі» українців зустрічають Президент Володимир Зеленський, родичі звільнених, багато журналістів.