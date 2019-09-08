Денісова: Станіслав Клих не у реанімації



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Станіслав Клих

Він перебуває у лікарні, як і всі інші – омбудсмен

Звільнений політв’язень Станіслав Клих у лікарні, проте він не перебуває у реанімації.

Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Так, на запитання, чи дійсно Клиха помістили у реанімаційне відділення, Денісова відповіла:

«Він перебуває у лікарні, як і всі інші (звільнені політв’язні – ред.) ніякої реанімації немає».

Додамо, що раніше ЗМІ розповсюдили інформацію, що Клиха відвезли у реанімаційне відділення лікарні «Феофанія».

Раніше, інший звільнений політв’язень Микола Карпюк повідомляв, що Клих «у дуже тяжкому стані».

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.