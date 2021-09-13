Новини 13 вересня за хвилину

За даними ЗМІ, влада не запроваджуватиме обов'язкову вакцинацію для працівників сфери освіти

«Главком» зібрав головні новини 13 вересня

Уряд затвердив зміни до постанови про карантин

13 вересня Кабмін ухвалив з доопрацюванням зміни до постанови №1236 про карантинні обмеження. Мова йде про нові обмеження для «жовтої» та «червоної» зон карантину. Текст постанови наразі не оприлюднили.

За даними ЗМІ, спортзалам, кінотеатрам та іншим культурним закладам дозволять не дотримуватися в «жовтій» зоні обмеження щодо заповнюваності за умови, що персонал і відвідувачі будуть щеплені хоча б однією дозою вакцини.

Також влада не запроваджуватиме обов'язкову вакцинацію для працівників сфери освіти. Крім того, в «червоній» зоні дозволять працювати ресторанам за умови вакцинації співробітників і відвідувачів, але щеплених двома дозами.

Обмежень на роботу громадського транспорту вводити не планують.

До слова, МОЗ прогнозує циркуляцію трьох штамів грипу в Україні. Крім того, у відомстві придумали, як вакцинувати пенсіонерів у селах. Зазначимо, що станом на 13 вересня у 12 регіонах України перевищено рівень захворюваності на коронавірус.

Ціна на газ в Європі перевищила $750

Ціни на газ на головному європейському хабі TTF зросли до $754 за тисячу кубометрів 13 вересня, на українському ринку 10 вересня ціна становила 22 тисячі гривень.

Зазначимо, що зростання цін на газ в Європі пов'язують зі слабкими темпами заповнюваності підземних сховищ. Ще однією причиною називають відмову російського «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту.

Білорусь планує розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір придбати у Росії озброєння на загальну суму понад $1 млрд. Білоруська армія хоче розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси C-400, заявив Лукашенко під час візиту на полігон у рамках військових навчань «Захід-2021».

Нагадаємо, на тлі путінських військових навчань Україна посилила охорону кордону з Білоруссю. Крім того, Служба безпеки України провела антитерористичні навчання на кордоні з Білоруссю.

Тим часом президент України в інтерв'ю CNN заявив, що хоча у Росії одна з найпотужніших армій у світі, Україну не можна захопити за п’ять-сім днів.

У «Дії» з'явилися небіометричні закордонні паспорти

У додатку «Дія» стали доступними небіометричні закордонні паспорти, які видали після 2015 року. Такий документ має підтягнутися автоматично. В Україні таким закордонним паспортом можна користуватися як звичайним внутрішнім паспортом. Проте для виїзду за кордон він не підійде.

До слова, у «Дії» з'явиться функція-попередження про шахраїв. Зокрема, якщо хтось намагатиметься оформити кредит на користувача додатку «Дія», останньому приходитиме повідомлення про те, що банк перевіряє його історію. У Мінцифри запевняють, що хакери поки не виявили вразливості в системі «Дія».



