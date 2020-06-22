Справа МН17: суд у Гаазі відновлює засідання



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9 березня 2020 року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи MH17 Фото: ЕРА

Сьогодні, як очікується, продовжиться підготовка до початку розгляду справи по суті

На наступному етапі слухань у справі збитого над Донбасом літака планують продовжити підготовку до початку розгляду справи по суті.

В окружному суді Гааги у понеділок, 22 червня, відновляться слухання у справі про збитий над Донбасом Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17.

Відзначається, що на попередніх засіданнях, які пройшли з 8 по 10 червня, сторони інформували суд про виконану роботу і зібрану інформацію.

Сьогодні, як очікується, продовжиться підготовка до початку розгляду справи по суті. Сам розгляд справи про збитий літак рейсу MH-17 суд у Гаазі може почати восени.

«Сторона звинувачення хотіла б, щоб розгляд справи по суті стартував восени - у жовтні або листопаді», - заявили в нідерландській прокуратурі.

Основна увага на засіданні буде прикута до захисту Олега Пулатова, який надасть відповіді на ряд питань суду і прокуратури.

Процес над трьома іншими обвинуваченими - Ігорем Гіркіним, Сергієм Дубинським і Леонідом Харченком - проходить заочно.

Агентство вважає, що на цьому етапі суд заслухає вимоги захисту і, можливо, ініціює проведення додаткових розслідувань.

Далі відповідні документи долучать до справи, і тільки тоді суд зможе перейти до розгляду справи по суті. До затримок можуть призвести і попередні заперечення захисту.