Які зарплати на комунальних підприємствах столиці. Дані КМДА

Столиця гостро потребує електриків, водіїв, а також соціальних працівників

У комунальних підприємствах Києва можна заробити від 7 тис. грн до 40 тис. грн. Найбільшу зарплату отримають лікарі, в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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Перший період повномасштабної війни забрав багато чоловіків, які були електриками та техніками. І до сьогодні залишається потреба, наприклад, у водіях. Станом на 1 червня найбільший попит – на працівників сфери торгівлі і послуг. Затребувані також кухарі, продавці-консультанти, охоронці, економісти. Високий попит на робітників комплексного прибирання будинків, службових приміщень, двірників, швачок, водіїв трамваїв, фрезерувальників, токарів, медичних сестер і медбратів, електрогазозварників тощо.

За даними заступниці голови КМДА, вчителі у загальноосвітніх школах отримують від 8,3 до 17,5 тис. грн, лікарі різних спеціалізацій – до 40 тис. грн, робітники комплексного прибирання – 7,6 тис. грн, медичні сестри – від 7 до 23,9 тис. грн, водії трамваїв – 11,2 тис. грн.

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Хонда зауважила, що велика проблема – брак реабілітологів, психологів, фахівців, які працюють із людьми з інвалідністю, соціальних працівників. Навантаження на соціальну сферу збільшилося, адже збільшилася кількість людей з інвалідністю, зокрема, дітей, які потребують допомоги, збільшилася кількість людей із психічними розладами.

«Медична сфера, освіта заповнили кадрові прогалини за допомогою ВПО. А от соціальна сфера – ні. Із самотніми людьми похилого віку, особами з інвалідністю працюють, в основному, жінки, старші за 50 років, тут брак фахівців. А це почасти важка робота, де потрібно підняти пацієнта, помити. Зрозуміло, що фізично вони не все можуть виконати», – розповіла заступниця голови КМДА.

Вона додала, як міська влада пропонує розв'язувати цю проблему.

«У нас є пропозиції роботи, вакансії. Але ж ми не приватна структура. Наші виплати прив’язані до кваліфікаційних норм, постанов. У нас є зарплатна стеля. Можемо додавати преміями, надбавками. Чи багато це – 20 тис. грн для людини, яка працює з дитиною з інвалідністю? Наприклад, реабілітолог із графіком з 9 ранку до 18 вечора. Знаючи, які це психологічні навантаження, скажу, що небагато. До того ж, враховуючи витрати на життя у Києві. А з іншого боку, триває війна…» – зазначила Хонда.

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Марина Хонда – заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (з 2018 р.). Координує діяльність департаментів суспільних комунікацій, соціальної політики, служби у справах дітей та сім’ї, управління туризму та промоцій. У столичній владі з 2001 р. До 2008 р. працювала у секретаріаті Київської міської ради в юридичному відділі та в управлінні правового забезпечення. З 2008 р. до 2010 р. – начальник юридичного управління ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд. З 2010 р. начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). З 2012 р. – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА.

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