Через коронавірус у Словаччині змінять конституцію

В країні бракує законних підстав для продовження надзвичайного стану

17 грудня національна рада Словацької республіки планує проведення позачергового засідання. Депутати мають остаточно прийняти рішення про внесення змін до конституційного закону про держбезпеку, який регулює продовження режиму надзвичайного стану в країні.

Нова редакція документу передбачає, що уряд зможе неодноразово продовжувати введений надзвичайний стан, щоразу максимум на 40 днів. При цьому його має затвердити парламент не пізніше ніж за 20 днів до дати завершення чинного надзвичайного режиму. Як повідомляє РБК-Україна, ця норма дозволить продовжити надзвичайний стан, введений через пандемію Covid-19.

Парламентарі планують розглянути й іншу конституційну норму. Конституційний суд хочуть уповноважити переглядати рішення про продовження дії надзвичайного стану.

Згідно з Конституцією Словаччини, надзвичайний стан може бути оголошено максимум на 90 днів у разі загрози життю і здоров'ю людини. Основні права і свободи можуть бути обмежені під час НС.

Уряд Словаччини схвалив повторне введення надзвичайного стану через пандемію COVID-19 з 1 жовтня. Він мав діяти 45 днів.

Нагадаємо, що в Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснює це тим, що Україні необхідно підійти до сезону грипу з мінімально можливими цифрами захворюваності Covid-19.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.