В Україні послабили карантин: що дозволив Кабмін

Уряд продовжив карантинні обмеження до 30 квітня, але хоче «полегшити умови»

Уряд вирішив трохи послабити крантин в Україні – тепер дозволено проведення масових освітніх та професійних заходів, але з обмеженнями.

Про це йдеться на сайті уряду.

Кабмін вніс зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року про встановлення карантину на території України.

Уряд дозволив прийом відвідувачів установами культури та з проведенням публічних наукових, освітніх і професійних тематичних заходів з наповнюваністю залів до 50% місць або з розрахунку одна людина на п'ять квадратних метрів.

«Розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду і ззаду», – уточнили в Кабміні.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, як Україна переходитиме на адаптивний карантин: країну поділять на три кольорових зони, запровадження «червоної зони» потребуватиме окремого рішення уряду.

Карантинні обмеження уряд планує продовжити до 30 квітня, але фактично карантин триватиме до Великодня, який цього року припадає на 2 травня.