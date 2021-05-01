  1. Головна
  2. Теми дня
  3. Пандемія коронавірусу
рус
    Пандемія коронавірусу

    Які регіони все ще у «червоній» зоні – МОЗ оновив показники

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    21 квітня уряд продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через коронавірус - Які регіони все ще у «червоній» зоні – МОЗ оновив показники
    21 квітня уряд продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через коронавірус
    Фото: з відкритих джерел

    «Зеленого» рівня епідбезпеки поки що не досягла жодна область

    В Україні досі немає жодної області яка б відповідала зеленому рівню епідбезпеки. Відповідно до оновлень Міністерства охорони здоров’я, наразі більшість областей все ще у «помаранчевій» або «червоній» зоні.

    У «жовтій зоні», згідно з оновленими показниками, опинилися Київ та 9 областей: Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

    У «помаранчевій» зоні наразі перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

    У «червоній зоні» – Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

    Як відомо, 21 квітня уряд продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом. В країні діє адаптивний карантин, якій передбачає поділ на зони з певними обмеження відповідно до епідситуації.

    30 квітня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про виведення з червоного рівня епідемічної небезпеки Київської й Миколаївської областей.

    Раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував вихід Київщини і Миколаївщини з «червоної» зони.

    Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

    При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

    Читайте також:
    Теги: Київ лікар карантин імунітет уряд коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies