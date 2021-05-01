Які регіони все ще у «червоній» зоні – МОЗ оновив показники

21 квітня уряд продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через коронавірус

«Зеленого» рівня епідбезпеки поки що не досягла жодна область

В Україні досі немає жодної області яка б відповідала зеленому рівню епідбезпеки. Відповідно до оновлень Міністерства охорони здоров’я, наразі більшість областей все ще у «помаранчевій» або «червоній» зоні.

У «жовтій зоні», згідно з оновленими показниками, опинилися Київ та 9 областей: Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

У «помаранчевій» зоні наразі перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У «червоній зоні» – Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Як відомо, 21 квітня уряд продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом. В країні діє адаптивний карантин, якій передбачає поділ на зони з певними обмеження відповідно до епідситуації.

30 квітня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про виведення з червоного рівня епідемічної небезпеки Київської й Миколаївської областей.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував вихід Київщини і Миколаївщини з «червоної» зони.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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