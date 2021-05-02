Обстріли та тисячі виявлених мін – як минула великодня доба на Донбасі

Російські військовики продовжують мінувати поля і дороги на тимчасово окупованих територіях України

У великодню добу на Донбасі російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню – відкрили вогонь із великокаліберних кулеметів неподалік від Катеринівки. Про це ідеться у повідомленні Операції об’єднаних сил на facebook.

Тим часом, російські військовики продовжують мінувати поля і дороги на тимчасово окупованих територіях України, інформують у ООС.

«Вперше, 28 квітня, БПЛА СММ середнього радіусу дії виявив близько 1350 протитанкових мін у двох полях біля Верхньошироківського, неподалік Донецька. Трохи далі від того-ж населеного пункту виявлено ще 130 протитанкових мін та 4 міни були виявлені на блокпосту біля населеного пункту Хрещатицьке.

29 квітня, у полі за 1,5 км від Сигнального, що поблизу Донецька, БПЛА Місії уперше зафіксував близько 600 мін, які належать збройним формуванням. 98 протитанкових мін, встановлених нещодавно, БПЛА ОБСЄ виявив неподалік населеного пункту Олександрівка», – ідеться у повідомленні.

Такі дії окупантів спрямовані на дестабілізацію обстановки у районі лінії розмежування та свідчать про небажання вирішувати конфлікт мирним шляхом, переконані в ООС.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 1 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.