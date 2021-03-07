В армии 63 новых случаев Covid-19. Один военнослужащий умер

Всего с начала пандемии выздоровели 16 218 человек

За последние 24 часа в больницы были госпитализированы 17 военнослужащих

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 7 марта зафиксировано 63 новых больных коронавирусом. Один военнослужащий скончался, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

«По состоянию на 10.00 7 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, болеет 1 269 человек... К сожалению, в ВСУ зарегистрирован 49-й летальный случай от осложнений вызванных коронавирусом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что военный находился на стационарном лечении в Винницкой областной инфекционной больнице. Положительный ПЦР-тест был получен 16 февраля. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

На сегодня на изоляции (в том числе на самоизоляции) находится 344 человека. За последние 24 часа в больницы были госпитализированы 17 военнослужащих.

Всего с начала пандемии выздоровели 16 218 человек.

«С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 2 376 человек получили одну дозу вакцины. Из них 488 военных медиков. За минувшие сутки от Covid-19 привито 704 человека», – добавило командование Медсил ВСУ.

Напомним, 25 февраля в Украине наконец стартовала кампания по вакцинации.

Oxford/AstraZeneca (CoviShield) – это вторая вакцина, зарегистрированная в нашей стране. Первой была Pfizer/BioNTech. Ранее в Минздраве заявляли, что Украина не будет использовать вакцины с эффективностью менее 70%, если же на практике эффективность закупленных вакцин окажется ниже, то производитель должен вернуть средства.

Уже известно, что Украина является одной из тех стран, которая будет включена в первую волну развертывания инициативы COVAX, чтобы вакцинировать медицинских работников, пожилых людей, тех, кто непосредственно общается с коронавирусными пациентами.

По последним данным, Украина будет закупать вакцины от четырех производителей – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.