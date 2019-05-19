Чехія розгромила Австрію на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Чехія здобула п'яту перемогу на чемпіонаті світу IIHF

Чеські хокеїсти закинули вісім шайб, не пропустивши жодної

Австрія – Чехія – 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

Шайби: 0:1 – Радек Факса (Ян Коларж, Радко Гудас), 6:30. 0:2 – Домінік Кубалик (Радко Гудас), 14:30. 0:3 – Домінік Симон (Якуб Ворачек, Філіп Гронек), 20:41. 0:4 – Михал Ржепик (Радек Факса, Домінік Кубалик), 30:14. 0:5 – Міхаель Фролик (Мілан Гулаш, Філіп Гронек), 30:55. 0:6 – Міхал Ржепик (Домінік Кубалик, Ян Коларж), 42:26. 0:7 – Ян Коларж (Якуб Ворачек, Міхаель Фролик), 44:06. 0:8 – Якуб Врана (Дмитро Яшкін, Радек Факса), 45:01.

Воротарі: Лукас Херцог – Павел Францоуз

Кидки: 16 (5+4+7) - 39 (11+21+7)

Штраф: 10 (0+8+2) - 16 (8+4+4)

19 червня. Братислава.

У битві суперників різного рівня важко було сподіватися на інший результат крім перемоги Чехії. Австрійці до цього програли всі 5 матчів. Чехи виграли чотири, лише поступившись росіянам.

У звітному поєдинку австрійці протрималися лише до шостої хвилини. У другому періоді чехи максимально скористалися з відсутності одразу двох вилучених гравців суперника, двічі забивши впродовж хвилини.

У заключній 20-хвилинці чехи продовжили спокійне побиття нижчого за класом суперника.

Відтак п’ята перемога Чехії в шести матчах.