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    ЧС-2019 з хокею

    Чехія розгромила Австрію на чемпіонаті світу з хокею (відео)

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    Чехія здобула п'яту перемогу на чемпіонаті світу - Чехія розгромила Австрію на чемпіонаті світу з хокею (відео)
    Чехія здобула п'яту перемогу на чемпіонаті світу
    IIHF

    Чеські хокеїсти закинули вісім шайб, не пропустивши жодної

    Австрія – Чехія – 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

    Шайби: 0:1 – Радек Факса (Ян Коларж, Радко Гудас), 6:30. 0:2 – Домінік Кубалик (Радко Гудас), 14:30. 0:3 – Домінік Симон (Якуб Ворачек, Філіп Гронек), 20:41. 0:4 – Михал Ржепик (Радек Факса, Домінік Кубалик), 30:14. 0:5 – Міхаель Фролик (Мілан Гулаш, Філіп Гронек), 30:55. 0:6 – Міхал Ржепик (Домінік Кубалик, Ян Коларж), 42:26. 0:7 – Ян Коларж (Якуб Ворачек, Міхаель Фролик), 44:06. 0:8 – Якуб Врана (Дмитро Яшкін, Радек Факса), 45:01.

    Воротарі: Лукас Херцог – Павел Францоуз
    Кидки: 16 (5+4+7) - 39 (11+21+7)
    Штраф: 10 (0+8+2) - 16 (8+4+4)
    19 червня. Братислава.

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    У битві суперників різного рівня важко було сподіватися на інший результат крім перемоги Чехії. Австрійці до цього програли всі 5 матчів. Чехи виграли чотири, лише поступившись росіянам.

    У звітному поєдинку австрійці протрималися лише до шостої хвилини. У другому періоді чехи максимально скористалися з відсутності одразу двох вилучених гравців суперника, двічі забивши впродовж хвилини.

    У заключній 20-хвилинці чехи продовжили спокійне побиття нижчого за класом суперника.

    Відтак п’ята перемога Чехії в шести матчах.

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