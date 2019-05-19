США здобула вольову перемогу проти Німеччини на чемпіонаті світу (відео)



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США вирвала перемогу в Німеччини IIHF

Американські хокеїсти в третьому періоді зломили спротив європейських суперників

Німеччина – США – 1:3

Шайби: 1:0 – Фредарік Тіффельс (Леон Драйзайтль), 11:55. 1:1 – Джеймс ван Римсдайк (Клейтон Келлер, Алек Мартинес), 13:47. 1:2 – Ділан Ларкін (Джеймс ван Римсдайк, Алек Мартинес), 50:03. 1:3 – Джек Айкел (Патрик Кейн, Райан Сутер), 56:15.

Воротарі: Матіас Нідербергер – Корі Шнайдер

Кидки: 25 (7+11+7) – 29 (10+11+8)

Штраф: 2 (0+0+2) – 4 (2+0+2)

Американцям довелося добре попрацювати, аби здолати німецьку збірну. Європейці змусили американців відіграватися в середині першої 20-хвилинки. На це заокеанським хокеїстам знадобилося лише дві хвилини.

Та далі справа загальмувалася. Рахунок не мінявся до останніх 10 хвилин матчу. Американці таки дотиснули німців, здобувши п’яту перемогу в шести поєдинках.

У Німеччини друга перемога в шести матчах, наразі команда четверта в групі А.

У наступних матчах США 21 травня грає проти Канади, а Німеччина того ж дня зустрінеться з Фінляндією.