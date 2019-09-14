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    YES-2019

    Гончарук пояснив, в який спосіб він збирається досягти «найшвидших темпів зростання економіки»

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    Прем&rsquo;єр-міністр України Олексій Гончарук - Гончарук пояснив, в який спосіб він збирається досягти «найшвидших темпів зростання економіки»
    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

    Гончарук проанонсував поповнення команди уряду

    5-8% щорічного зростання ВВП або загалом 40% за п’ять років роботи нового уряду можна досягти за рахунок вільного руху капіталів й позбавлення вирішального впливу олігархічних груп на економіку.

    Про це вранці у суботу, 14 вересня 2019 року, заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на форумі YES-2019 у Києві, передає Еспресо.TV.

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    Також прем’єр-міністр України Олексій Гончарук проанонсував поповнення команди уряду України найближчим часом мінімум у два рази.

    «Мені здається, що нам просто потрібно дуже добре працювати над собою. І ця нова команда, яка зараз прийшла в уряд, і яка ще, насправді, буде посилюватися... Я не хочу анонсувати гучні призначення, але в наступному місяці, на мою особисту думку, наша команда виросте як мінімум удвічі і посилиться такими ж молодими чесними і професійними людьми», – сказав він, виступаючи на Форумі YES.

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