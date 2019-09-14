Климпуш-Цинцадзе: Міжнародні партнери не сприймуть реформу СБУ з управлінням «К»



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Голова комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе

Це гальмуватиме Україну на шляху до НАТО

Міжнародні партнери України не сприймуть законопроєкту про реформування СБУ, в якому буде збережено відділ боротьби з економічною злочинністю.

Про це заявила у коментарі Укрінформу в кулуарах XVI Щорічної зустрічі YES голова комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи намір голови СБУ Івана Баканова залишити в СБУ відділ боротьби з економічною злочинністю.

«Протягом десятиліть це (управління «К» – ред.) був один з інструментів, яким здійснювався тиск на бізнес, і відповідно до закону про нацбезпеку має бути поданий новий законопроєкт про Службу безпеки, який усуває цю невідповідність демократичному підходу і принципам Північноатлантичного Альянсу, куди згідно з Конституцією, ми прагнемо. Баканов казав, що законопроєкт готується і перебуває на останніх стадіях узгодження. Але з моїх джерел мені зрозуміло, що він не є прийнятним для наших партнерів, які так довго і багато працювали з нами над виробленням формули, як має бути реорганізована Служба безпеки України», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що, на її переконання, це гальмуватиме Україну на шляху до НАТО.

Стосовно тези голови СБУ, що без повноважень СБУ у сфері боротьби з економічною злочинністю неможливо подолати тероризм і наркоторгівлю, Климпуш-Цинцадзе зауважила, що протягом десятиліть «завжди знаходилися аргументи, які виглядали переконливими, щоб зберегти управління «К».

«Варіації цих аргументів були різні, але завжди вони вироблялися. Мені здається, що з таким величезним мандатом, який має і Президент, і політична сила, яка представляє його партію в парламенті, настав час, коли нарешті можливо зробити прорив, щоб наша Служба безпеки виконувала функції, які аналогічні органи виконують у всьому цивілізованому світі», – резюмувала голова Комітету.

Як повідомлялося, керівник СБУ Іван Баканов в коментарі для ЗМІ зазначив, що без повноважень СБУ у сфері боротьби з економічною злочинністю подолати тероризм і торгівлю наркотиками «в принципі неможливо».

Баканов аргументував це тим, що тероризм – це добре налагоджений бізнес, тому не можна «позбавити себе функцій, які дозволяють боротися з тероризмом».

При цьому глава СБУ зазначив, що спецслужби в інших країнах мають повноваження на боротьбу з економічними злочинами, зокрема, у Франції, США та Польщі.

Служба безпеки України працює над питаннями реформування Департаменту контррозвідувального захисту економіки та Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ з метою створення Служби фінансових розслідувань.

Законопроєкт передбачає внесення змін до закону про СБУ в частині трансформації департаменту економіки спецслужби і управління «К».

Нагадаємо, голова Служби безпеки Іван Баканов анонсував скорочення штату спецслужби в рамках реформи.

Раніше президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом уряду, Верховної Ради і правоохоронних органів заявив про необхідність прийняти концепцію реформування СБУ. За словами президента, необхідно прийняти закон про внесення змін до закону України про СБУ в новій редакції і закон України про нацбезпеку.

У свою чергу прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що СБУ необхідно ліквідувати департамент, який займається протидією економічним злочинам.