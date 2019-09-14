  1. Головна
  2. Теми дня
  3. YES-2019

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    YES-2019

    Климпуш-Цинцадзе: Міжнародні партнери не сприймуть реформу СБУ з управлінням «К»

    • Розсилка
    Голова комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе - Климпуш-Цинцадзе: Міжнародні партнери не сприймуть реформу СБУ з управлінням «К»
    Голова комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе

    Це гальмуватиме Україну на шляху до НАТО

    Міжнародні партнери України не сприймуть законопроєкту про реформування СБУ, в якому буде збережено відділ боротьби з економічною злочинністю.

    Про це заявила у коментарі Укрінформу в кулуарах XVI Щорічної зустрічі YES голова комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи намір голови СБУ Івана Баканова залишити в СБУ відділ боротьби з економічною злочинністю.

    Читайте також

    «Протягом десятиліть це (управління «К» – ред.) був один з інструментів, яким здійснювався тиск на бізнес, і відповідно до закону про нацбезпеку має бути поданий новий законопроєкт про Службу безпеки, який усуває цю невідповідність демократичному підходу і принципам Північноатлантичного Альянсу, куди згідно з Конституцією, ми прагнемо. Баканов казав, що законопроєкт готується і перебуває на останніх стадіях узгодження. Але з моїх джерел мені зрозуміло, що він не є прийнятним для наших партнерів, які так довго і багато працювали з нами над виробленням формули, як має бути реорганізована Служба безпеки України», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

    Вона додала, що, на її переконання, це гальмуватиме Україну на шляху до НАТО.

    Стосовно тези голови СБУ, що без повноважень СБУ у сфері боротьби з економічною злочинністю неможливо подолати тероризм і наркоторгівлю, Климпуш-Цинцадзе зауважила, що протягом десятиліть «завжди знаходилися аргументи, які виглядали переконливими, щоб зберегти управління «К».

    «Варіації цих аргументів були різні, але завжди вони вироблялися. Мені здається, що з таким величезним мандатом, який має і Президент, і політична сила, яка представляє його партію в парламенті, настав час, коли нарешті можливо зробити прорив, щоб наша Служба безпеки виконувала функції, які аналогічні органи виконують у всьому цивілізованому світі», – резюмувала голова Комітету.

    Як повідомлялося, керівник СБУ Іван Баканов в коментарі для ЗМІ зазначив, що без повноважень СБУ у сфері боротьби з економічною злочинністю подолати тероризм і торгівлю наркотиками «в принципі неможливо».

    Баканов аргументував це тим, що тероризм – це добре налагоджений бізнес, тому не можна «позбавити себе функцій, які дозволяють боротися з тероризмом».

    При цьому глава СБУ зазначив, що спецслужби в інших країнах мають повноваження на боротьбу з економічними злочинами, зокрема, у Франції, США та Польщі.

    Служба безпеки України працює над питаннями реформування Департаменту контррозвідувального захисту економіки та Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ з метою створення Служби фінансових розслідувань.

    Законопроєкт передбачає внесення змін до закону про СБУ в частині трансформації департаменту економіки спецслужби і управління «К».

    Нагадаємо, голова Служби безпеки Іван Баканов анонсував скорочення штату спецслужби в рамках реформи.

    Раніше президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом уряду, Верховної Ради і правоохоронних органів заявив про необхідність прийняти концепцію реформування СБУ. За словами президента, необхідно прийняти закон про внесення змін до закону України про СБУ в новій редакції і закон України про нацбезпеку.

    У свою чергу прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що СБУ необхідно ліквідувати департамент, який займається протидією економічним злочинам.

    Читайте також
    СБУ YES Іван Баканов Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ