Голова Верховної Ради назвав ключові виклики для України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков Фото Укрінформ

Водночас він запевнив, що маючи «консолідовану спільну позицію» можна змінити державу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає наразі найбільшими викликами і проблемами війну та корупцію.

Про це Разумков сказав під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) «Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі», яка проходить 12-14 вересня у Києві, повідомляє Укрінформ.

«Ми розуміємо ті виклики, які перед нами стоять. Перше – це війна, друге – це війна з корупцією. На жаль, це дві ключові проблеми, з якими протягом багатьох років борються або удають, що борються, українські можновладці», – зазначив спікер.

Водночас він запевнив, що маючи «консолідовану спільну позицію» і з більшістю в парламенті, і з тими, хто не входять до більшості, можна змінити державу.

«Для багатьох з тих, хто сьогодні прийшов у парламент, – це перший шанс, перший шанс змінити державу, але для держави це може бути шансом останнім. Тому його повинні використати», – додав Разумков.

XVI щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES) «Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі» проходить з 12 по 14 вересня 2019 року в Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн беруть участь у конференції, організованій Ялтинською європейською стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заперечує зв’язок між розпуском Центральної виборчої комісії та планами провести вибори в окупованих Росією районах Донецької і Луганської областей.