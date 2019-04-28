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    Великдень

    Студенти-дзвонарі створили унікальну мелодію до Великодня

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    <span class="_44bj">Святковий передзвін, який сьогодні лунає над Свято-Михайлівським Золотоверхим Собором, написали і виконали студенти-дзвонарі Київської православної богословської академі</span>ї - Студенти-дзвонарі створили унікальну мелодію до Великодня
    Святковий передзвін, який сьогодні лунає над Свято-Михайлівським Золотоверхим Собором, написали і виконали студенти-дзвонарі Київської православної богословської академії

    Церковна мелодія лунає над Свято-Михайлівським Золотоверхим Собором

    Святковий передзвін, який сьогодні лунає над Свято-Михайлівським Золотоверхим Собором, написали і виконали студенти-дзвонарі Київської православної богословської академії. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Православної церкви України на Facebook.

    «Христос Воскрес! Воістину Воскрес! У цих словах є не лише світла радість, тепло і надія, в них навіть є своя унікальна мелодія!» - наголосили у ПЦУ.

    Як зазначено на сторінці у Facebook, святковий передзвін, який сьогодні лунає над Свято-Михайлівським Золотоверхим Собором, написали і виконали студенти-дзвонарі Київської православної богословської академії.

    «Нехай голос нашого Михайлівського дзвону долине в кожну оселю, донесе добро і благословення в кожну українську родину!» - зазначено у повідомленні.

    Українська православна церква Пасха 2019 Великдень 2019
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