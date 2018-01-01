У Німеччині виступили за недопуск Росії до зимової Паралімпіади-2018
- Сьогодні, 22:09
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Зимові Олімпійські ігри у Пхьончхані
З цією заявою виступив Фрідхельм Бойхер
Президент Німецького спортивного союзу людей з інвалідністю Фрідхельм Юліус Бойхер (Friedhelm Julius Beucher) виступив за недопуск спортсменів з Росії на зимові Паралімпійські ігри 2018 року, які мають відбутися в Пхьончхані.
Про це Бойхер заявив у інтерв'ю інформагентству dpa, передає DW.
«Як наслідок послідовної антидопінгової політики, Міжнародний паралімпійський комітет не має можливості зайняти позицію, відмінну від тієї, яку ми висловили в ситуації з Іграми в Ріо», - зазначив голова НССІ.
Він пояснив, що «це означає повне відсторонення російських атлетів» .
Нагадаємо, що МОК не допустив 22 російських тренерів та шістьох медиків до Олімпіади-2018.