Новини 15 вересня за хвилину

«Главком» зібрав головні новини 15 вересня

Уряд затвердив проєкт Держбюджету–2022

У проєкті Державного бюджету України на 2022 рік зафіксований курс гривні на рівні 28,6-28,7 грн/долар. Збільшено фінанасування медицини – середня зарплата лікарів зросте на 56% – до 22,5 тис. грн, медперсоналу – до 14,5 тис. грн. Підвищення зарплат отримають вчителі, у 1,2-2 рази збільшаться студентські стипендії. Мінімальна стипендія складатиме 2 тис.грн, для відмінників – 2,5 тис. грн. На доплати військовим пенсіонерам виділять 10,6 млрд грн, на перерахунок пенсій чорнобильцям піде 2,5 млрд грн. Пенсіонерам старшим за 70 років будуть встановлені доплати у розмірі до 300 гривень щомісячно. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, «ключові пріоритети залишаються незмінними». Це – медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, диджиталізація, підтримка підприємців та економіки.

До слова, до кінця поточного року мінімальна заробітна плата зросте ще на 500 грн.

Видатки на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги у проєкті Держбюджету-2022 передбачено на рівні 34 млрд грн. На пенсійне забезпечення пропонується передбачити у 2022 році 200,6 млрд грн.

Теракт у Дніпрі: загинули ветеран АТО та прессекретарка ДСНС

У середу, 15 вересня, о 9 ранку внаслідок вибуху автомобіля у місті Дніпро загинули прессекретарка обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар'я Гречіщева та ветеран АТО Олексій Кавлак. Поліція кваліфікувала вибух як теракт. Громадська організація «Український легіон», членом якої був Олексій Кавлак , не пов’язує загибель Олексія Кавлака із його діяльністю. За словами керівника організації, у «Легіоні» Кавлак був інструктором із домедичної допомоги, а також із питань безпеки, тож пов’язати його загибель із діяльністю в «Українському легіоні» досить важко. Кримінальне провадження щодо вибуху автівки у Дніпрі розслідуватиме Служба безпеки України.

Тим часом колега загиблого Олексія Кавлака, заступниця керівника тренінг-центру «Aid Brothers» Ірина Гура повідомила, що його авто було обладнано газовою установкою, яка давно потребувала ремонту або заміни.

ДАБІ ліквідовано. Відзавтра в Україні запрацює нова будівельна інспекція

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про ліквідацію Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДАБІ). Вже завтра в країні почне працювати інший новостворений орган – Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ), яка стане заміною ДАБІ.

В Україні вперше за час пандемії частка хворих на Covid-19 дітей перевищила 10%

На початку вересня захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії, повідомили в Національній академії наук України. Вчені зазначили, що факт різкого зростання захворюваності одночасно з початком навчального року та зростанням захворюваності серед дітей свідчить на користь гіпотези про суттєвий вплив відкритих шкіл на епідемічний процес в Україні.

Як відомо, кількість повністю вакцинованих українців наблизилася до п'яти мільйонів. Крім того, уряд продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів до 365 днів. У Держбюджеті–2022 на закупівлю вакцин виділено понад 2 млрд грн.

Ціна газу у Європі встановила новий рекорд – $840

Згідно з даними біржі, ціна жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах майже досягла $842,5 за тисячу кубометрів або €68,995 за мегават-годину (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара), це на $42,5 більше, ніж було вчора.

Тим часом очільник російського МЗС Лавров заявив, що газопровід «Північний потік – 2» буде введений в експлуатацію тільки після його сертифікації, на що може піти близько чотирьох місяців.

Також за повідомленнями ЗМІ, уряд Польщі повністю відмовиться від російського газу з 2023 року, коли запрацює трубопровід Baltic Pipe. Також країна збирається значно збільшити споживання блакитного палива.

Завершилися навчання збройних сил Росії та Білорусі «Захід-2021»

15 вересня, завершилися спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі «Захід-2021». Церемонія закриття відбулася в Нижегородській області РФ на полігоні Муліно. Як заявили в міноборони країни-окупанта, навчання «Захід-2021» показали, що Росія та Білорусь можуть: у короткі терміни створювати потужні міжвидові угруповання, спланувати бойові дії за будь-якими напрямками, припинити «будь-яку агресію», рішучим ударом «напоумити і протверезити будь-якого ворога». Планується, що війська, залучені до навчань «Захід-2021», повернуться у місця постійної дислокації до середини жовтня цього року.

Тим часом українські «крилаті піхотинці» провели навчання зі знищення диверсійно-розвідувальних груп противника в міських умовах поблизу адміністративного кордону з окупованим Кримом.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, звертаючись до лідера однієї з найбідніших африканських країн Зімбабве Еммерсона Мнангагви з нагоди його дня народження, назвав цю країну взірцем «політичної стабільності та економічного прогресу».



