Делегація КНДР прибула до Південної Кореї для підготовки до Олімпіади-2018
- Сьогодні, 17:25
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Це перший із серії візитів для підготовки Північної Кореї до участі у зимових Олімпійських іграх
Північнокорейська делегація, що складається з музикантів та діячів мистецтва, прибула з офіційним візитом до Південної Кореї.
Це перший із серії візитів для підготовки Північної Кореї до участі у зимових Олімпійських іграх, які відбудуться наступного місяця у південнокорейському місті Пхьончхан.
Офіційні особи планують провести два дні огляду центрів мистецтва в Сеулі та місті Гангнейнг, а також провести декілька олімпійських заходів.
Пхеньян заявив у неділю, що також планує відправити чергову команду діячів спорту для перевірки олімпійських об'єктів та місць проживання з 25 по 27 січня, заявили у Міністерство об'єднання Південної Кореї.
Нагадаємо, у Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що КНДР відправить 22 спортсмени, які змагатимуться у трьох видах спорту та п'ятьох дисциплінах.
Також у неділю південнокорейські чиновники заявили, що Пхеньян прийняв пропозиції для представників Південної Кореї про поїздку до Північної Кореї для проведення спільних спортивних тренувань на гірськолижному курорті Масікрюон.
Джерело: Reuters