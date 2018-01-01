Делегація КНДР прибула до Південної Кореї для підготовки до Олімпіади-2018

Це перший із серії візитів для підготовки Північної Кореї до участі у зимових Олімпійських іграх

Північнокорейська делегація, що складається з музикантів та діячів мистецтва, прибула з офіційним візитом до Південної Кореї. Це перший із серії візитів для підготовки Північної Кореї до участі у зимових Олімпійських іграх, які відбудуться наступного місяця у південнокорейському місті Пхьончхан. Офіційні особи планують провести два дні огляду



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КНДР на зимових Олімпійських іграх-2018. Фото: Reuters

Це перший із серії візитів для підготовки Північної Кореї до участі у зимових Олімпійських іграх

Північнокорейська делегація, що складається з музикантів та діячів мистецтва, прибула з офіційним візитом до Південної Кореї.

Це перший із серії візитів для підготовки Північної Кореї до участі у зимових Олімпійських іграх, які відбудуться наступного місяця у південнокорейському місті Пхьончхан.

Офіційні особи планують провести два дні огляду центрів мистецтва в Сеулі та місті Гангнейнг, а також провести декілька олімпійських заходів.

Пхеньян заявив у неділю, що також планує відправити чергову команду діячів спорту для перевірки олімпійських об'єктів та місць проживання з 25 по 27 січня, заявили у Міністерство об'єднання Південної Кореї.

Нагадаємо, у Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що КНДР відправить 22 спортсмени, які змагатимуться у трьох видах спорту та п'ятьох дисциплінах.

Також у неділю південнокорейські чиновники заявили, що Пхеньян прийняв пропозиції для представників Південної Кореї про поїздку до Північної Кореї для проведення спільних спортивних тренувань на гірськолижному курорті Масікрюон.

Джерело: Reuters