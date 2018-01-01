Спортсменам КНДР запропонували жити на кораблі під час Олімпіади-2018
- Сьогодні, 20:44
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Спортсмени з КНДР будуть прибувати до берегів Південної Кореї безпосередньо для участі в змаганнях
Губернатор провінції Пхьончхан Чой Мун Сун запропонував розмістити делегацію КНДР на кораблі під час Олімпійських ігор-2018.
Чой Мун Сун передав відповідну пропозицію представникам КНДР, які в найближчі дні вивчать даний варіант і складуть своє ставлення до нього.
Очікується, що спортсмени з КНДР будуть прибувати до берегів Південної Кореї безпосередньо для участі в змаганнях, після чого будуть повертатися на батьківщину. Таким чином планується забезпечити безпеку всіх учасників і гостей Ігор.
Раніше верховний лідер КНДР Кім Чен Iн оголосив про намір країни послати делегацію на Олімпійські ігри-2018 в Південну Корею, незважаючи на напружені відносини між країнами.
Джерело: depo сектор