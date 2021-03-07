  1. Головна
  2. Теми дня
  3. Пандемія коронавірусу
рус
    Пандемія коронавірусу

    «Укрзализныця» закрывает продажу билетов в Закарпатскую область

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Билеты, посадка и высадка пассажиров в Закарпатской области приостановлена&nbsp;до завершения действия усиленного карантина - «Укрзализныця» закрывает продажу билетов в Закарпатскую область
    Билеты, посадка и высадка пассажиров в Закарпатской области приостановлена до завершения действия усиленного карантина
    Фото из открытых источников

    До 8 марта все пассажиры с приобретенными билетами еще смогут беспрепятственно выехать или добраться до Закарпатья по железной дороге

    «Укрзализныця» с понедельника 8 марта останавливает продажу билетов в Закарпатскую область в связи с отнесением региона к красной карантинной зоне.

    Ограничение будет действовать до завершения действия усиленного карантина, сообщает пресс-служба «Укрзализныця».

    «Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Закарпатской области к «красной» карантинной зоне, «Укрзализныця» с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в этот регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно», – отмечается в сообщении.

    В пресс-службе добавили, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами – а их 2 100 человек – смогут беспрепятственно выехать или добраться до Закарпатья по железной дороге.

    Напомним, Закарпатская область с 8 марта объявлена «красной зоной».

    Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести «красный» уровень эпидемической опасности в Закарпатской области с 8 марта.

    По его словам, соответствующее решение принято на заседании Госкомиссии в субботу, 6 марта.

    Теги: Закарпатская область Укрзализныця поезд украинцы билеты карантин новости коронавирус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies