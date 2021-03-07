«Укрзализныця» закрывает продажу билетов в Закарпатскую область

Билеты, посадка и высадка пассажиров в Закарпатской области приостановлена до завершения действия усиленного карантина

До 8 марта все пассажиры с приобретенными билетами еще смогут беспрепятственно выехать или добраться до Закарпатья по железной дороге

«Укрзализныця» с понедельника 8 марта останавливает продажу билетов в Закарпатскую область в связи с отнесением региона к красной карантинной зоне.

Ограничение будет действовать до завершения действия усиленного карантина, сообщает пресс-служба «Укрзализныця».

«Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Закарпатской области к «красной» карантинной зоне, «Укрзализныця» с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в этот регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами – а их 2 100 человек – смогут беспрепятственно выехать или добраться до Закарпатья по железной дороге.

Напомним, Закарпатская область с 8 марта объявлена «красной зоной».

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести «красный» уровень эпидемической опасности в Закарпатской области с 8 марта.

По его словам, соответствующее решение принято на заседании Госкомиссии в субботу, 6 марта.