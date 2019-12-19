Збірна України зберегла позицію в рейтинзі ФІФА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збірна України УНІАН

Команда Андрія Шевченка завершує рік у топ-25 серед двох сотень національних збірних

ФІФА оновила рейтинг національних збірних з футболу. Збірна України зберегла позицію та завершає рік у топ-25 серед двох сотень команд.

Наразі збірна Андрія Шевченка на 24-й сходинці рейтингу – 1537 очок.

Суперники українців по груповому етапу Євро-2020 Нідерланди на 14-му місці (1604), Австрія на 26-й сходинці (1507).

Очолюють рейтинг Бельгія (1765), Франція (1733) та Бразилія (1712).

Нагадаємо, збірна України виборола право виступати в фінальному турнірі Євро-2020, фінішувавши першою в відбірковій групі з Португалією та Сербією.