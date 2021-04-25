Іран запустив серійне виробництво власної вакцини від Covid-19

Зараз випробування препарату перебувають на третьому етапі, проте її вже почали вводити добровольцям

В Ірані розпочалося серійне виробництво власної вакцини від Covid-19 Coviran, повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на Анатолійське агентство новин. Зазначається, що зараз випробування цієї вакцини перебувають на третьому етапі, проте її вже почали вводити добровольцям.

За словами голови Наукової ради з коронавірусу Мохаммада Мохбіра, до вересня планується виробити понад 30 млн доз вакцини Coviran, зокрема 1 млн доз – у травні, 3,5 млн – у червні, 12 млн – у липні і 15 млн - у серпні.

Уперше Іран випробував на людині вакцину Coviran 29 грудня 2020 року, після чого було оголошено про успішні результати.

Раніше в Іспанії затримали чоловіка, який навмисно заразив коронавірусом понад 20 людей. Він, будучи хворим на Covid-19 і знаючи про це, продовжував ходити на роботу і погрожував інфікувати інших. Його заарештували за підозрою в умисному завданні шкоди.

Нагадаємо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3688 осіб, летальних випадків – 231, одужало – 6574 особи, здійснено тестувань – 54270.