У Луцьку сталося кілька автомобільних аварій через ожеледицю

Ніхто з людей не постраждав

У Луцьку через погані погодні умови сьогодні, 5 лютого, трапилося чотири автомобільні аварії. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Волині. Автопригоди трапились на вулицях Володимирська, Ковельська, проспекті Відродження, у селі Забороль. Обійшлось без потерпілих і травмованих. [READ_MORE] Причини аварій —



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Через складні погодні умови у Луцьку почастішали автомобільні аварії

Ніхто з людей не постраждав

У Луцьку через погані погодні умови сьогодні, 5 лютого, трапилося чотири автомобільні аварії. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Волині.

Автопригоди трапились на вулицях Володимирська, Ковельська, проспекті Відродження, у селі Забороль.

Обійшлось без потерпілих і травмованих.

Причини аварій — ожеледиця, а також недотримання дистанції та перевищення швидкості.

Раніше повідомлялося, що через негоду на Закарпатті сьогодні 16 населених пунктів залишились без світла, а на Волині «швидка допомога» опинилася у сніговому заметі.

Також через складні погодні умови у Львові за два дні впало майже сто дерев.