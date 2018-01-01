У Луцьку сталося кілька автомобільних аварій через ожеледицю
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Через складні погодні умови у Луцьку почастішали автомобільні аварії
Ніхто з людей не постраждав
У Луцьку через погані погодні умови сьогодні, 5 лютого, трапилося чотири автомобільні аварії. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Волині.
Автопригоди трапились на вулицях Володимирська, Ковельська, проспекті Відродження, у селі Забороль.
Обійшлось без потерпілих і травмованих.
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Причини аварій — ожеледиця, а також недотримання дистанції та перевищення швидкості.
Раніше повідомлялося, що через негоду на Закарпатті сьогодні 16 населених пунктів залишились без світла, а на Волині «швидка допомога» опинилася у сніговому заметі.
Також через складні погодні умови у Львові за два дні впало майже сто дерев.