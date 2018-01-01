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    Снігопад в Україні

    У Луцьку сталося кілька автомобільних аварій через ожеледицю

    Ніхто з людей не постраждав
    У Луцьку через погані погодні умови сьогодні, 5 лютого, трапилося чотири автомобільні  аварії. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Волині. Автопригоди трапились на вулицях Володимирська, Ковельська, проспекті Відродження, у селі Забороль. Обійшлось без потерпілих і травмованих.  [READ_MORE] Причини аварій —
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    Через складні погодні умови у Луцьку почастішали автомобільні аварії
    Через складні погодні умови у Луцьку почастішали автомобільні аварії

    Ніхто з людей не постраждав

    У Луцьку через погані погодні умови сьогодні, 5 лютого, трапилося чотири автомобільні  аварії. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Волині.

    Автопригоди трапились на вулицях Володимирська, Ковельська, проспекті Відродження, у селі Забороль.

    Обійшлось без потерпілих і травмованих. 

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    Причини аварій — ожеледиця, а також недотримання дистанції та перевищення швидкості.

    Раніше повідомлялося, що через негоду на Закарпатті сьогодні 16 населених пунктів залишились без світла, а на Волині «швидка допомога» опинилася у сніговому заметі.

    Також через складні погодні умови у Львові за два дні впало майже сто дерев.

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    Луцьк
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