«Формула Штайнмаєра» стане основою для закону про врегулювання на Донбасі, – помічник Зеленського



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Фото: facebook

Це станеться лише після обговорення із громадськістю

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмак заявив, що «формула Штайнмаєра» стане основою для законопроєкту про врегулювання на Донбасі.

Про це повідомив помічник Президента Андрій Єрмак у facebook.

При цьому він зазначив, що це станеться лише після обговорення із громадськістю.

«Вчора зустрічався в Офісі президента з активістами, щоб обговорити «формулу Штайнмаєра» та її роль у врегулюванні ситуації на Донбасі. І хочу повторити те, що сказав на зустрічі: нічого не буде вирішуватися без відома суспільства. Процес імплементації формули має декілька етапів, це не разове рішення. Формула – це не закон. Це база, яка ляже в основу законопроєкту, за який будуть голосувати і який буде винесено на публічне обговорення», – запевнив Єрмак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що «формула Штайнмаєра» не передбачає амністію для сепаратистів з незаконних формувань на Донбасі.