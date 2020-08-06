Хочеться кричати! Донька лікаря, який потрапив до реанімації з Соvid-19, звернулась до українців



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Донька хворого лікаря попереджає про небезпеку коронавірусу

На коронавірус щодня хворіє все більше лікарів, покликаних боротися з недугою

Донька лікаря-анестезіолога з Кропивницького Наталія Вуйтик звернулася до українців з проханням дотримуватися обмежувальних заходів, введених урядом через поширення коронавірусу. ЇЇ батько захворів, ймовірно, на роботі, рятуючи життя пацієнтів. Нині лікар з багаторічним стажем перебуває в реанімації. Тести на Covid-19 не дають однозначного результату. Лікарю діагностували пневмонію.

За словами доньки, на місцях дуже мало лабораторій, які проводять тест на вірус. У Кропивницькому тільки одна.

«Мені хочеться дуже голосно кричати про те, що лікарі не захищені. про те, що вони борються і з коронавірусом, і з людським ідіотизмом, і з системою, яка не дає їм жодних засобів для цієї боротьби. але я не знаю, куди кричати і кому», - звернулася до українців донька лікаря.

Наталя Вуйтик переконана, в області, де вона мешкає, мало зафіксованих випадків захворювань на коронавірус саме через те, що немає ресурсів для діагностики, а не тому, що випадків насправді мало. Окрім її батька, в реанімації зі схожими діагнозами перебуває ще 19 лікарів.

Жінка звернула увагу користувачів на те, що маска, одягнена на підборіддя, від коронавірусу не рятує. Тож, зважаючи на світові темпи поширення пандемії варто поберегтися.

Вона також зауважила, що у медичних працівників недостатньо сил і можливостей, аби протистояти поширенню вірусу, і попросила з розумінням і повагою ставитися до тих, хто щодня рятує життя тяжкохворих пацієнтів.

Станом на сьогодні на Кіpoвoгpадщині за пеpіoд пандемії зафіксували 198 випадків Соvid-19 у медпpацівників. Пpo це пoвідoмила гoлoвна санітаpна лікаpка oбласті Надія Oпеpчук.

Нагадаємо, станом на 6 серпня в Україні до послаблення карантину не готові 10 областей. У порівнянні з попереднім днем зі списку вибули Київ, Львівська та Миколаївська області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.