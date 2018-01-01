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    Новорічні та Різдвяні свята

    У Авакова похвалились рекордно спокійними новорічними святами

    В МВС зазначили, що з 30 грудня до 1 січня в країні зареєстрували 5 613 злочинів.
    В Україні під час новорічних свят зареєстрували найменшу кількість кримінальних правопорушень за останні п’ять років, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ. У відомстві зазначили, що з 30 грудня до 1 січня в країні зареєстрували 5 613 злочинів. «У цей період правоохоронці зафіксували зниження рівня вчинення злочинів
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    Під час новорічних свят зареєстрували найменшу кількість кримінальних правопорушень за останні п&rsquo;ять років
    Під час новорічних свят зареєстрували найменшу кількість кримінальних правопорушень за останні п’ять років

    В МВС зазначили, що з 30 грудня до 1 січня в країні зареєстрували 5 613 злочинів.

    В Україні під час новорічних свят зареєстрували найменшу кількість кримінальних правопорушень за останні п’ять років, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

    У відомстві зазначили, що з 30 грудня до 1 січня в країні зареєстрували 5 613 злочинів.

    «У цей період правоохоронці зафіксували зниження рівня вчинення злочинів майнового характеру. Так, на території держави було вчинено 13 розбійних нападів (у порівнянні з середнім зафіксованим показником – 33), 131 грабіж (у середньому – 195), крадіжок – 2404 (у середньому – 3250)», – йдеться в повідомленні прес-служби МВС.

    У міністерстві додали, що з 30 грудня до 1 січня до поліції надійшло 1817 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.

    «У порівнянні з минулими роками цей показник є одним із найнижчих за останні п'ять років (у середньому – 2062)», – заявили в МВС.

    МВС
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